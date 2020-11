Streit auf Parkplatz artet aus

Zu einem handfesten Streit zwischen mehreren jungen Männern ist es am Samstag gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße In den Käppeleswiesen gekommen. Darüber informiert die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. Den Streit hatten die beteiligten Männer aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsverstoßes losgetreten, woraufhin die vermeintliche Aussprache auf dem Parkplatz eskalierte. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen Körperverletzung.