Streetlife-Festival bietet Action gepaart mit Genuss

Sigmaringen ist bald um eine Veranstaltung reicher: Von Freitag, 8. bis Samstag, 10. Juni findet das Streetlife-Festival unter dem Motto „(er-)lebt eure Stadt“ auf dem Festplatz bei der Stadthalle statt. Neben 15 Foodtrucks soll es Programm, Shows und Unterhaltung für die ganze Familie geben. Interessierte, die sich noch beteiligen wollen, können sich noch an die Organisatoren wenden und mitwirken. Das Fest soll künftig jedes Jahr stattfinden. Der Eintritt ist frei.

Das Streetlife-Festival ist ein Kind des HGV und der Sigmaringer Gastronomen: Guido Sigl, Sasa Agic, Neff Beser, Matthias Eisele, Philipp Geuder und Tobias Flohr kümmern sich um die Umsetzung. Die Idee hatte Guido Sigl: „Sie kam mir beim Weinfest. Ich dachte, es müsste doch eine Plattform geben, wo sich Bürger, Händler und Leute aus der Stadt präsentieren können?“, erzählt Sigl. Im Gegensatz zu einer Messe soll beim Open-Air-Festival aber mehr Action geboten sein, in Form von aktiver Beteiligung der Teilnehmer. „Wir wollen die Leute mal aus ihren Büros locken“, so Sigl. „Es geht um Party und Spaß“, ergänzt Philipp Geuder. Er hofft, dass sich in den Folgejahren immer mehr Interessenten finden, die mitmachen. „Das Festival soll sich entwickeln“, sagt er.

Der Programmablauf steht noch nicht endgültig fest, aber einzelne Punkte sind fix. So soll es beispielsweise Ein Bubble-Soccer-Turnier geben (siehe Fotos), dafür werden noch Teams gesucht. Ein Latinotanzkurs mit anschließender Latinoshow und -party machen den Auftakt am Freitag, auch die Räamasänger treten auf. Am Samstag gibt es a capella mit „Josefslust“ und Rock’n’Roll mit der Band „Fenders 55“ aus Balingen – dazu werden Oldtimer präsentiert. Jazz- und Blues-Sängerin Christina Saci wird mit einem Pianisten zusammen performen und auch der Sigmaringer Fanfarenzug spielt auf.

Drei Tanzshows, einmal die der Ladykracher des TSV Stetten am kalten Markt sowie eine Zumbashow für Erwachsene und eine für Kinder sind außerdem geplant. Darüber hinaus soll es eine Modenschau, eine live-Frisurenshow mit öffentlichem Haareschneiden und eine Feuershow geben. Kindermalen und Kinderschminken sollen die Kleinsten beschäftigen. Große und kleine Künstler können sich auf einer Graffiti-Wand verewigen. Für manche einen Erwachsene dürfte ein Wein-Tasting interessant sein.

15 Foodtrucks

Für Energie sorgen Burger, Bagel und Co – von vegan bis fleischlastig – von ausgesuchten Streetfood-Trucks. Von 15 Anbietern sind drei für den süßen Zahn, zwölf bieten herzhafte Küche an, berichten die Verantwortlichen. „Wir haben gesehen, dass das Streetfood Festival sehr gut ankam“, so Sigl. Man wolle den Bürgern aber über das Streetfood hinaus noch einen Mehrwert an Unterhaltung bieten. „Sonst ist in Sigmaringen ja nicht so viel geboten“, sagt er. Ein 14 Meter langer Getränketruck rundet das Angebot ab. Zudem soll es eine Shisha-Lounge und ein Café und einen Biergarten geben. Auf einer „Genuss-Straße“ werden regionale Lebensmittelanbieter ihre Produkte vorstellen, darunter der Ziehenhof Harthausen, Andys Früchte aus Sigmaringen oder der Soßen-Hersteller Ravensfeuer.

Synergieeffekte gewünscht

Von „Baden-Württemberg spielt“, das am Sonntag stattfindet, erhoffen sich die Verantwortlichen Synergieeffekte. „Das passt gut zusammen, deswegen ist der Sonntag auch unser Familientag“, so Sigl. Die Verantwortlichen hätten auch mit der Stadt Kontakt aufgenommen. „Bürgermeister Schärer hat uns zu Beginn klar gemacht: Geld sei von der Stadt keines zu erwarten.“ Die Organisatoren gehen nun selbst in Vorleistung und hoffen, über die Gastronomie genügend zu erwirtschaften und noch einige Sponsoren zu finden. 2000 bis 3000 Besucher sollen, wenn es gut läuft, zum Festival kommen.