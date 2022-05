Straßensperrungen schränken den Verkehr ein

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 16. Mai, die Fahrbahndecke der Bundesstraße 463 in der Ortsdurchfahrt Albstadt-Lautlingen abschnittsweise erneuern: zwischen der Ein- und Ausfahrt „Auf Steingen“ und zwischen der Kreisstraße 7151, der Höristraße und der Kreisstraße 7152, der Zufahrt zum Badkap. Im Zuge der Arbeiten werden Risse, Ausmagerungen, Verdrückungen und Setzungen beseitigt.

Mitte August soll alles fertig sein

Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, sollen die Arbeiten Mitte August abgeschlossen sein – günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Bereits seit Anfang April erneuern die Albstadtwerke die Wasserleitung zwischen der Falkenstraße und der Demeterstraße. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni andauern.

Um die Erreichbarkeit der Einkaufszentren an der Ebingertalstraße zu gewährleisten und die Verkehrsbehinderungen zu minimieren, ist die Sanierung in mehrere Bauabschnitte unterteilt:

Bauabschnitt 1: Von Montag, 16. Mai, bis Samstag, 4. Juni, finden die Belagsarbeiten von der Demeterstraße bis zur Kreisstraße 7152 (Zufahrt Badkap) statt. Diese werden halbseitig ausgeführt, sodass die Fahrtrichtung Sigmaringen über die Bundesstraße 463 aufrecht erhalten bleiben. Die Umleitung in Fahrtrichtung Balingen erfolgt ab der Ausfahrt zum Badkap über die Kreisstraßen 7152 (Lautlinger Straße), 7153 (Ebinger Straße) und 7151 (Dorfstraße und Höristraße). Parallel dazu finden die Arbeiten der Albstadtwerke zwischen der Falkenstraße und der Demeterstraße statt, ebenfalls mit halbseitiger Sperrung.

Bauabschnitt 2: In den Pfingstferien – also von Dienstag, 7., bis Samstag, 18. Juni, wird die Bundesstraße 463 von der Höristraße bis zur Falkenstraße erneuert. Zeitgleich stellen die Albstadtwerke die Querungen für die Hausanschlüsse her. Dafür muss die Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Sigmaringen wird über die Eisentalstraße umgeleitet. Die Fahrtrichtung Balingen wird wie im ersten Bauabschnitt geführt. Um die Zufahrt zu den Einkaufszentren zu ermöglichen, wird eine provisorische Zufahrt hergestellt und die Zufahrt von Sigmaringen kommend ermöglicht.

Bauabschnitt 3: Nach den Pfingstferien bis voraussichtlich Mitte Juli wird der Abschnitt zwischen Falkenstraße und Demeterstraße unter halbseitiger Sperrung erneuert. Die Verkehrsführung erfolgt wie im ersten Bauabschnitt.

Bauabschnitt 4: Nach der Fertigstellung der Bauabschnitte 1 bis 3 bis voraussichtlich Ende Juli wird der Einmündungsbereich der Kreisstraße 7152 erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Einfahrt von der Kreisstraße 7152 in die Bundesstraße 463 ist nicht möglich, die Ausfahrt in die Kreisstraße 7152 nur eingeschränkt.

Bauabschnitt 5: Abschließend wird die Fahrbahndecke im Abschnitt zwischen der Ein- und Ausfahrt „Auf Steingen“ saniert. Diese Arbeiten dauern etwa eine bis zwei Wochen und finden unter Vollsperrung statt. Die Fahrtrichtung Balingen wird über „Auf Steingen“ geführt und die Fahrtrichtung Sigmaringen über die Eschachstraße, die Von-Stauffenberg-Straße und die Vordere Gasse umgeleitet.

20.000 Quadratmeter neuer Straßenbelag

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden größtenteils vom Bund getragen. Insgesamt werden im Zuge der Baumaßnahme rund 20.000 Quadratmeter Fahrbahnbelag erneuert. Zur Verbesserung des Lärmschutzes erfolgt auf der Bundesstraße 463 (Ebingertalstraße), zwischen dem Anschluss der Höristraße und der Einmündung der Demeterstraße, der Einbau eines lärmmindernden Belags.

Warten auf Kanalarbeiten

Im Abschnitt zwischen „Auf Steingen“ bis zur Höristraße plant die Stadt Albstadt mittelfristig größere Kanalarbeiten. Aufgrund der dafür erforderlichen Vollsperrung der Bundesstraße ist geplant, diese Arbeiten parallel zu den in naher Zukunft anstehenden Verbesserungen des Streckenzugs der Bundesstraße 463 mit Ersatzneubau der Brücke über die Eyach und Instandsetzung des Tunnels in Albstadt-Laufen auszuführen.