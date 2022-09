Die Stadt Sigmaringen weist auf Straßenbauarbeiten in der Pfauenstraße hin. Durch die Stadtwerke Sigmaringen GmbH wurden die Versorgungsleitungen in der Pfauenstraße erneuert, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Abschließend werden, bei gutem Wetter, voraussichtlich am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. September, die Asphaltschichten eingebaut. Hierfür ist nochmals eine Vollsperrung der Straße erforderlich. Die Stadtwerke Sigmaringen GmbH und die ausführenden Firmen bedanken sich bei den Anwohnern der Pfauenstraße für das Verständnis und die Geduld während der gesamten Bauarbeiten, heißt es abschließend.