Straßenbauer feiern ihre Meisterprüfung vor 40 Jahren

28 Straßenbauermeister, die vor vier Jahrzehnten ihre Prüfung abgelegt hatten, haben sich Anfang März in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen getroffen.

Neben den ehemaligen Meisterschülern und ihren Partnern nahm auch Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht an diesem Treffen teil. Nach der Begrüßung durch Rudolf Auer gedachten alle gemeinsam den sechs bereits verstorbenen Straßenbauermeistern. Auer erinnerte daran, dass 1980 in Sigmaringen die Weichen für das weitere Berufsleben gestellt wurden. Auch heute noch könne eine solide Handwerkslehre, abgeschlossen mit dem Meistertitel, ein Türöffner zum Erfolg sein, sagte er. Den Absolventen eröffne sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten – von der Übernahme bestehender Betriebe über Neugründungen bis hin zur Anstellung in Führungspositionen in der privaten oder freien Wirtschaft. Ähnlich äußerte sich Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht. Er hielt eine humorvolle, kurzweilige Ansprache über das Handwerk und dessen Zukunft für nachfolgende Generationen. Seine Zuhörer konnte Bauknecht mit seinen Ausführungen offenbar überzeugen: Sie bedachten seine kurze Rede mit viel Applaus.

Anschließend überreichte der Kreishandwerksmeister den Versammlungsteilnehmern ihre Urkunden zum 40-jährigen Jubiläum. Mit einem Gruppenfoto an der ehemaligen Wirkungsstätte an der Josefinenstraße wurde der offizielle Teil des Treffens beendet. Anschließend gingen die Straßenbauermeister im Berggasthof Höchsten bei Illmensee zum gemütlichen Teil über.