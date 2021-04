Störche lassen sich in Laiz nieder

„Auf unsrer Wiese gehet was…“ – mwer kennt es nicht, das Kinderlied aus alten Tagen. Und tatsächlich spaziert der langbeinige Geselle mit seinem spitzen Schnabel und den roten Strümpfen derzeit über die Wiesen an der Laizer Grundschule. Denn ganz in der Nähe, im Wendelinusweg, hat sich vor einigen Tagen ein Storchenpaar auf einem Strommast niedergelassen und auf diesem minimalistischen „Bauplatz“ in schwindelerregender Höhe mit dem Bau seines Horstes begonnen. Seitdem ist das Pärchen eifrig am Schichten kleiner Zweige und Äste, das Nest nimmt zusehend Form an. Ein wunderbares und hautnahes Schauspiel für die Bewohner der umliegenden Häuser. Und auch sein Liebesspiel vollzieht das Pärchen ungeniert in luftiger Höhe. Tagsüber oder auch mitten in der Nacht ertönt dann – wie im Kinderlied – das markante „klapper-di-klapp“, als Lock- oder auch als Warnruf.

Aber nicht nur im Wendelinusweg hat sich Adebar niedergelassen. Auch in der Ablacher Straße soll es ein Storchenpaar geben, weiß der Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner. „Und in Jungnau nistet auch ein Paar, dafür wurde sogar ein Wagenrad montiert“, sagt er mit einem kleinen Schmunzeln. „Aber das braucht es bei uns nicht, die Laizer Störche schaffen das auch allein.“

Tatsächlich steht an der Abbiegung zur Blumenstraße ein Strommast, dessen Leitungen schützend verkleidet wurden und der quasi zum Horstbau einladen sollte. Doch den scheinen die Störche dankend abgelehnt zu haben.