Stiftergemeinschaft spendet 3000 Euro

Die Stiftergemeinschaft der Landesbank Kreissparkasse hat 3000 Euro an Einrichtungen aus den Bereichen Tierwohl, Kinder und Kultur gespendet. Derweil ist das Stiftungskapital im vergangenen Jahr erstmals auf mehr als eine Million Euro angewachsen.

„Aus der Region für die Region“: So fasst Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, den Sinn der Aktion zusammen. „Es freut mich ganz besonders, dass erneut mehrere regionale Einrichtungen von den Zuwendungen aus unserer Stiftergemeinschaft profitieren können“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Über Spenden von insgesamt 1500 Euro freuen sich der Bezirksverein für soziale Rechtspflege Villingen-Schwenningen sowie das derzeit im Aufbau befindliche Hospiz Johann in Sigmaringen. Die Hälfte dieser Zuwendungen stammt aus den Erträgen aus der Sylvia und Peter Rimmele Stiftung. Weitere 1500 Euro wurden von der Stiftergemeinschaft an den Förderverein Aicher-Scholl-Schule, den Verein Katzentatzen, die Villa Samtpfötchen in Meßkirch-Langenhart sowie an die Kapelle St. Georg in Untereggatsweiler verteilt.

Marco Heyn, Generationenberater bei der Sparkasse, freut sich zudem über ein Stiftungskapital von erstmals mehr als einer Million Euro im vergangenen Jahr. „Viele Kunden engagieren sich für unsere Region und schreiben mit ihrer Unterstützung die Erfolgsgeschichte weiter“, wird er in der Mitteilung zitiert.