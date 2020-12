Steuernachzahlung wegen Kurzarbeit: Wen es treffen könnte und was man beachten muss

Beispiele für Steuerrückzahlungen

Max Mustermann ist ledig und hat Kurzarbeit 80, er arbeitet also zu 80 Prozent und bezieht 80 Prozent Lohn und 60 Prozent der Differenz zum vollen Lohn an Kurzarbeitergeld. Normalerweise verdient er 3400 Euro brutto, also 2141 Euro netto. Deshalb bekommt er in der Kurzarbeit 80 etwa 2010 Euro, das Kurzarbeitsgeld eingerechnet. Da er keine besonderen Werbungskosten hat, bekommt er dafür eine Pauschale von 1000 Euro in die Steuererklärung eingerechnet. Daraus ergibt sich eine Steuerrückzahlung von etwa 330 Euro.

Manfred Mustermann ist Familienvater und verheiratet. Er verdient 6500 Euro brutto, also circa 4274 Euro netto. Seine Frau geht nicht arbeiten. Auch er hat Kurzarbeit 80, deshalb verdient er dadurch mit Kurzarbeitergeld nur noch etwa 3962 Euro. Da er ebenfalls keine Werbungskosten hat, muss er nächstes Jahr mit einer Steuerrückzahlung von ungefähr 768 Euro rechnen. (mke)