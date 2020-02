Stettener Soldaten spenden an die Sigmaringer Tafel

Soldaten der Albkaserne Stetten am kalten Markt haben 600 Euro an die Sigmaringer Tafel übergeben. Das Geld wurde beim Standortweihnachtsmarkt im Dezember eingenommen. Der Gesamterlös betrug 5000 Euro, teilt die Bundeswehr mit.

Ein Teil des Erlöses von 600 Euro mit einem symbolischen Scheck durch den Leiter des Bereichs Versorgung Ausbildungsstützpunkt Kampfmittelabwehr, Oberleutnant Christian Henkelmann, an den Leiter der Sigmaringer Tafel, Uwe Müller, übergeben.

Die Tafel ist Teil des DRK-Kreisverbands Sigmaringen und gibt Nahrungsmittel, Drogerieartikel und Bekleidung an Menschen in Not und Armut aus.

Das Ziel der Tafel Sigmaringen ist es, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Bedürftige zu verteilen. Das Spendenaufkommen steigt nicht im selben Maße wie die Zahl derer, die die Hilfe der Tafeln suchen, schreibt die Bundeswehr in ihrer Mitteilung. Deshalb benötigt die Tafel Sigmaringen Hygieneartikel, Kaffee, Tee, Zucker, Mehl.

51 Prozent der Menschen in der Tafel Sigmaringen sind über 65 Jahre, das heißt, sie beziehen Grundsicherung, weil sie von ihrer Rente nicht leben können.