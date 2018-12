Sternsinger von St. Fidelis treten in Stuttgart auf

Ein besonderes Ereignis steht den Sternsingern von St. Fidelis in Sigmaringen im Januar bevor: Eine Gruppe darf auf Einladung des Staatsministeriums beim traditionellen Empfang der Sternsinger am Montag, 7. Januar, im Neuen Schloss in Stuttgart teilnehmen.

Zu ihrer großen Überraschung bekam Oberministrantin Amelie Chevalier, die sich für die Fidelianer für einen Besuch der Sternsinger bei der Landesregierung beworben hatte, im Dezember die telefonische Zusage für die Teilnahme. Einige Tage später lag Post im Briefkasten und organisatorische Details wie offizielle Anmeldung, Namen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mussten beim Staatsministerium bestätigt werden.

„Es war sehr schwierig für uns zu entscheiden, wer aus unserer Gruppe mitfahren darf“, erklärt Amelie Chevalier. „Wir sind mit ungefähr 40 Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde aktiv, aber nur acht Kinder aus unserer Gruppe dürfen zum Sternsingerempfang, da noch weitere acht Gruppen aus Baden-Württemberg eingeladen sind.“ Gemeinsam mit Marcus Huthmacher, ebenfalls Oberministrant von St. Fidelis, und Pfarrer Ekkehard Baumgartner stimmte sie die Teilnehmerliste ab. „Wir wissen, dass unsere Entscheidung bei den Einen große Freude und bei den Anderen eine Enttäuschung auslösen wird. Am liebsten würden wir mit allen nach Stuttgart fahren“, schreiben die beiden Oberministranten in ihrem Info-Brief an die Eltern der Sternsinger.

Oberminis geben Radiointerview

Für den Auftritt im Neuen Schloss studieren sie nun neue Lieder ein, die sie gemeinsam mit drei Gruppen aus der Erzdiözese Freiburg und fünf Gruppen aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart singen werden. „Jede Gruppe, die teilnimmt, darf eine Aufgabe übernehmen: wir stellen das Motto der Aktion 2019 vor: ,Wir gehören zusammen’“, erklärt Amelie Chevalier. „In der Art der Gestaltung sind wir frei, dies werden wir gemeinsam in der Gruppe erarbeiten.“

Dass sich solch eine Aktion herumspricht, erfuhren sie durch den Anruf von Dieter Waldraff, Leiter des Referats Kommunikation, Audio und Video der Erzdiözese Freiburg, der sich mit den beiden Oberministranten zu einem Interview verabredete. Waldraff fuhr von Freiburg nach Sigmaringen, um ein Gespräch mit ihnen aufzuzeichnen. Darin erklären die Oberministranten, welches Projekt durch die Aktion 2019 unterstützt wird, weshalb sie sich seit vielen Jahren als Sternsinger engagieren und welche negativen und positiven Erfahrungen sie in den vergangenen Jahren bei den Besuchen in der Gemeinde sammeln konnten. Das Interview wird bei Radio Seefunk (UKW 104,2) am Donnerstag, 3. Januar, um 12.40 Uhr im „Mittagsmagazin“ und am Sonntag, 6. Janaur, zwischen 8 und 9 Uhr im „Kirchplatz“ ausgestrahlt.

Aber bevor sie dem Ministerpräsidenten den Segen überbringen werden, stehen noch weitere Aufgaben an: die Gewänderprobe für alle Sternsinger sowie das Einstudieren der Sprüche der Könige und der Lieder, die bei den Hausbesuchen vorgetragen werden.