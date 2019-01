Sternsinger sammeln rund 105 000Euro

Mehr als 105 000 Euro haben die Sternsinger im Raum Sigmaringen/Gammertingen in diesem Jahr gesammelt. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Seelsorgeeinheiten haben wir zusammengestellt, wie viel Geld in den jeweiligen Gemeinden, Orten gesammelt wurde In unserer Übersicht sind Zahlen der Seelsorgeeinheiten Sigmaringen, Laiz-Leibertingen, Krauchenwies-Ruflingen, Gammertingen-Trochtelfingen und Veringen zu finden.

Die Seelsorgeeinheiten leiten das Geld an die Erzdiözese Freiburg weiter. Von dort aus wird es weiterverteilt. Im Jahr 2019 geht es beim Drei-Königs-Singen um Kinder mit Behinderung. Es gibt auf der Welt ungefähr 165 Millionen Kinder mit Behinderung. In armen Ländern leben besonders viele von ihnen und die meisten von ihnen sind besonders arm.

Ganz unterschiedlich sind die Strukturen, wie die Sternsinger in der Seelsorgeeinheit begleitet werden. Teils sind die Oberministranten verantwortlich, teils Frauen aus dem Pfarrgemeinderat, teils Mütter von aktiven oder ehemaligen Sternsingern, teils die Mesner. Dutzende Ehrenamtliche sind in dieser Zeit aktiv in der Begleitung, Vor- und Nachbereitung dieser Aktion.

Die kirchlichen Räume in den Gemeinden dienten als Sternsingerhauptquartiere – im Zeitalter ausgedehnter Seelsorgeeinheiten ist die Logistik ohne Smartphone und Auto undenkbar geworden, schreibt der Laizer Dekan Christoph Neubrand in einer Mitteilung.