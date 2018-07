Steidle-Reihenhäuser sind vergleichsweise günstig

Die vom Bauunternehmen Steidle errichteten Reihenhäuser sollen im Februar bezugsfertig sein. Dies sagte Firmeninhaber Hans Steidle beim Richtfest am Mittwoch. An der Alten Krauchenwieser Straße werden insgesamt 13 Reihenhäuser gebaut – sechs sind bereits vermietet. Als Steidle bei der Stadt die Baugenehmigung beantragte, wurde sie zuerst abgelehnt. Die Stadträtin Ulrike Tyrs hatte die Pläne damals als eine Zumutung bezeichnet. Nun ist der Bauherr der Meinung, dass die Ablehnung des Stadtrats Wirkung gezeigt habe. „Die Planer sind in sich gegangen und wir haben das Ergebnis verbessert.“ Die untere Zeile versahen die Architekten von Planquadrat mit einem Knick und das mittlere Haus erhält eine andere Dachform, sodass die Bebauung nun weniger massiv wirkt. Steidle hob beim Richtfest die vergleichsweise niedrigen Baukosten hervor, die er durch eine Systembauweise mit Fertigteilen erzielt. Zudem wird die Wärme vom benachbarten Firmengelände bezogen. „Aus diesen Gründen können die Häuser günstig vermietet werden“, sagte er. Zudem wird Glasfaser für schnelles Internet direkt in die Häuser verlegt. In einem nächsten Schritt soll hinter den Reihenhäusern ein Baugebiet entstehen, das momentan geplant wird.