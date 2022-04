Stefanie Bürkle bleibt Sigmaringer Landrätin

Stefanie Bürkle bleibt für weitere acht Jahre Landrätin im Kreis Sigmaringen. Der Kreistag wählte sie in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag in Sigmaringendorf mit 87,8 Prozent der Stimmen (36 von 41) ins Amt. Bürkle war die einzige zur Wahl stehende Kandidatin.

Nach dem im vergangenen Monat beschlossenen Aus für die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern in Pfullendorf und Bad Saulgau waren Beobachter gespannt, ob sich diese politische Auseinandersetzung auf Bürkles Wahlergebnis niederschlagen würde.

Erneuter Erfolg in Sigmaringendorf

Auf den Tag genau vor acht Jahren war die 52-Jährige erstmals zur Sigmaringer Landrätin gewählt worden. Der Kreistag tagte damals ebenfalls in Sigmaringendorf. Vor acht Jahren erhielt Bürkle 39 von 47 möglichen Stimmen. Mit sieben Stimmen hatte Walter Holderried, Erster Landesbeamter in Lörrach, das Nachsehen. Der Pfullendorfer Rechtsanwalt Marco Schiedt bekam damals eine Stimme.

Bevor sie ins Landratsamt an der Sigmaringer Hohenzollernstraße wechselte, war Bürkle fünf Jahre lang Erste Landesbeamtin des Landkreises Biberach, ihrem Heimatkreis.

Bürkles zweite Sigmaringer Amtszeit wird am 1. Juli beginnen.