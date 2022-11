Ende einer Ära: Autohaus Zimmermann hat einen neuen Besitzer

Er war für viele Sigmaringer das Gesicht im Autohaus Zimmermann, doch nach mehr als sechs Jahrzehnten ist Schluss: Egon Zimmermann hat das Autohaus Zimmermann in den Burgwiesen an Stefan Sauter verkauft, der ebenfalls bereits seit 22 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Firma tätig ist. „Damit haben wir die gewünschte interne Lösung für den Inhaber-Wechsel gefunden“, sagt Egon Zimmermann.

Der 85-Jährige hat sich die Entscheidung, das Opel-Autohaus abzugeben, nicht leicht gemacht. Oberstes Ziel einer Übergabe sei es gewesen, in einem langen Prozess den „Richtigen“ zu finden. „Mir war wichtig, dass die Mitarbeiter weiterhin gut versorgt sind und der Kunde wie in der Vergangenheit immer im Mittelpunkt steht“, sagt Zimmermann.

Ich traue ihm diese Aufgabe absolut zu. Egon Zimmermann

Diesen „Richtigen“ habe er in Stefan Sauter gefunden, der für Kontinuität stehen will und soll: „Ich traue ihm diese Aufgabe absolut zu“, sagt Egon Zimmermann, der den Inhaber-Wechsel erstaunlich pragmatisch sieht: „Ich verwende den Begriff Lebenswerk nicht, denn darum geht es nicht. Stattdessen soll der besondere Geist, den wir hier im Autohaus entwickelt haben, fortleben“, sagt er.

Rückendeckung von der Familie

Stefan Sauter ist mit 17 Jahren im Jahr 2000 als Auszubildender zum Kraftfahrzeugmechaniker beim Autohaus Zimmermann eingestiegen – und hat es nie wieder verlassen. Stattdessen hat er gewusst, wo die Karriereleiter steht.

Zwischenzeitlich leitete er den Bereich Service im Haus, stieg in die Geschäftsleitung ein und orientierte sich stärker Richtung Verkauf: „Entsprechend habe ich einen starken Bezug zum Haus, die rund 40 Mitarbeiter sind motiviert, das macht einfach Spaß“, sagt er. Der 39-Jährige hat eine einjährige Tochter und seine Frau arbeitet als Lohnbuchhalterin ebenfalls im Autohaus: „Das verschafft mir eine enorm wertvolle Rückendeckung“, sagt er.

Von diesem Netzwerk kann ich nur profitieren. Stefan Sauter

Während der Inhaber-Wechsel also offiziell bereits zum 1. Oktober vollzogen worden ist, gibt es intern weitere anstehende Veränderungen. Reinhold Keller, auch ein Gesicht des Autohauses Zimmermann, wird als Geschäftsführer sukzessive kürzertreten. Keller ist 68 Jahre alt, hat aber noch Freude an der Arbeit und steht Sauter für eine Übergangszeit weiter zur Verfügung: „Aktuell bin ich drei Tage in der Woche vor Ort und an den anderen Tagen auch erreichbar“, sagt Keller, der vor 16 Jahren nach Sigmaringen kam.

Sauter genießt das fachliche Know-How Kellers, und sagt nur halb im Scherz: „Herr Keller kennt in Rüsselsheim jeden, vom Azubi bis hin zur obersten Führungsebene. Von diesem Netzwerk kann ich nur profitieren.“ Wie lange Keller dem Autohaus Zimmermann noch erhalten bleibt, sei allerdings nicht abgesprochen.

Viele Chefs verderben den Brei

Egon Zimmermann jedenfalls wird sich jetzt zurückziehen und das Autohaus, das er 62 Jahre lang besaß und das sein Vater Josef vor 90 Jahren gegründet hatte, in Sauters Hände übergeben: „Eine Firma verträgt nur einen Chef“, weiß er.

Das Autohaus Zimmermann wurde 1932 in Bingen gegründet und war nach seinem Umzug nach Sigmaringen zunächst in der Leopoldstraße angesiedelt. In den 1960er-Jahren fand schließlich der Umzug an den heutigen Standort an.

„Damals gab es nur einen Feldweg, der zum Autohaus führte“, scherzt Keller, „ansonsten gab es ringsherum nur Wiesen“. Mit dem Wechsel hin zu Stefan Sauter hat das Autohaus Zimmermann jetzt (erst) seinen dritten Inhaber – der zudem erstmals nicht Zimmermann heißt: „Den Namen des Autohauses werden wir trotzdem beibehalten“, sagt Stefan Sauter.