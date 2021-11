Stefan Mross und seine Frau treten in der Stadthalle auf

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind in Sigmaringen am Dienstag, 21. Dezember, um 19 Uhr mit dabei: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Geri der Klostertaler, Robin Leon, Nadin Meypo und Pauline. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Stefan Mross ist laut der Mitteilung eines der populärsten Fernsehgesichter Deutschlands. Seitdem er vor 22 Jahren den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat, ging es für ihn stetig bergauf. In sämtlichen TV-Shows ist der Entertainer zu Gast und es gibt keine Hitparade, in der er nicht schon auf den Treppen stand. In diesem Jahr feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und seit 15 Jahren präsentiert er als Moderator jeden Sonntag die ARD-Livesendung „Immer wieder sonntags“.

Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack kann ebenfalls schon auf eine Laufbahn in der Musikbranche zurückblicken. Sie stammt aus einer Familie von Puppenspielern reiste mit dem „Märchenland“-Theater ihrer Eltern seit Kindesalter durch die Lande – und lernte so schon sehr, sehr früh, wie man es schafft, den Funken auf ein Publikum überspringen zu lassen. Sie wurde durch ihre Teilnahme bei „DSDS-Deutschland sucht den Superstar“ bundesweit bekannt, als sie sich bis ins Finale vorkämpfte.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben das erste gemeinsame Album aufgenommen. Die CD trägt den Titel „Stark wie zwei“ und die beiden Schlagerstars haben ausschließlich Liebes-Duette aufgenommen, in denen sie „Die Liebe in all ihren Facetten“ besingen. Robin Leon ist das neue Phänomen im Schlagerbusiness, heißt es in der Mitteilung. Er schafft es, mit seiner frischen und jugendlichen Art, sowie mit seinem sympathischen Lächeln und seinem Können, den neuen Schlager zu präsentieren. Dabei gelingt es ihm, das gesamte Spektrum im Publikum zu begeistern – sei es die Schwiegermama oder den Teenie, er wird von allen geliebt und vereint alle Generationen. Als Kind hat er bereits im Alter von 8 Jahren in seiner elsässischen Heimat den ersten Trompetenunterricht genommen und seine große Liebe zur Musik entdeckt. Sein Ziel war immer, die große Bühne zu entdecken und zu erleben und so hat er sich mit 19 Jahren entschieden, dass er sich bei seinem großen Idol Stefan Mross in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ bewirbt. Robin Leon legte dann eine Bilderbuchkarriere hin: unzählige TV-Shows warteten auf ihn, in nahezu jeder Rundfunkhitparade war er zu Gast und er teilte sich ab sofort die Bühne mit sämtlichen Stars der Branche.

Geri der Klostertaler ist aufgewachsen in Vorarlberg und ihm wurde das Musizieren in die Wiege gelegt, denn Hausmusik stand immer auf dem Programm in seiner Familie. 17 Jahre lang war er als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“. Seit 2010 ist Geri der Klostertaler auf Solopfaden unterwegs.

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Mit ihrer aktuellen Single ist sie derzeit in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der auch verantwortlich zeichnet für Beatrice Egli und Semino Rossi.

Pauline ist die Neuentdeckung des letzten Jahres. Sie stellte sich der Herausforderung in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ und wurde zur ARD-Hitkönigin gewählt. Durch ihren Erfolg zählt sie zu den populärsten Vertretern aus dem benachbarten Elsass.