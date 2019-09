Statt Grußworten gibt es eine Talkrunde

Der TSV Laiz hat mit einem Festakt und einem Aktionsprogramm für Kinder seinen 100. Geburtstag gefeiert. Statt langatmige Grußworte zu halten, plauderten die Ehrengäste in einer Talkrunde über ihre sportlichen Ambitionen. Zwei Tanzgruppen brachten Bewegung auf die Bühne. Eine Abordnung des Laizer Musikvereins führte in das Programm ein. Die Musiker hatten ihr Arbeitsgerät noch nicht abgelegt, als Moderater Sören Eiko Mielke die Halle betrat. Zusammen mit der Vorsitzenden des Vereins, Gabi Bullan, nahm er die Zuschauer mit auf eine Reise in die 100-jährige Geschichte des 1919 vom Fabrikanten Carl Eisele und Johann Stoppel gegründeten Mehrspartenvereins.

Im weiteren Verlauf des Abends zeigte Mielke, warum er Entertainer genannt wird: Mit seinem Diabolo jonglierte er gekonnt über die Bühne und hörte nicht auf, mit seinen Worten die Zuschauer zum Lachen zu bringen.

Statt Grußworte an die Festgesellschaft zu richten, wurden Landrätin Stefanie Bürkle, Bürgermeister Marcus Ehm, Ortsvorsteher Wolfgang Querner und der Präsident des Turngau Hohenzollern, Josef Baumgärtner, auf die Bühne zu einer gemeinsamen Podiumsdiskussion geladen. Hier ging Mielke mit jedem einzelnen Teilnehmer der Diskussion auf ihren Bezug zum Thema Sport ein.

Landrätin Bürkle, selbst begeisterte Läuferin, lobte die Sportbegeisterung im Landkreis Sigmaringen und das ehrenamtliche Engagement zum vieler Vereine. Ehm erzählte von seiner Karriere als Sportler mit einer Anekdote, als er 1991 als Torhüter des SV Sigmaringen in Laiz einen Regenschirm von einem Zuschauer abbekam. Des Weiteren erzählte er von seiner unvergesslichen Reise nach Australien, als er 2000 von den Paralympics in Sydney eine Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Sigmaringen brachte.

Ortsvorsteher stolz auf zwei gesunde Sportvereine

Wolfgang Querner stellte die hohen Hürden für das Ehrenamt infrage. Der Laizer Ortsvorsteher, der lange Jahre beim der 1969 ausgegliederten FC Laiz als Fußballer und Funktionär tätig war, lobte die aktive Vereinswelt in Laiz mit zwei gesunden Sportvereinen.

Der TSV Laiz ist in sieben Abteilungen mit mehr als 400 Mitgliedern gegliedert: Über Badminton, Breitensport, Fitness-Kurse, Kanufahren, Männerturnen und Schwimmen vereint der TSV viele verschiedene Angebote. Die Abteilung Tischtennis wurde 2013 aufgelöst und in einem neu gegründeten Verein mit Sigmaringen zukunftsfähig gemacht. Dies wurde nötig, weil Spielgemeinschaften wie im Fußball beim Tischtennis nicht möglich sind.

Gabi Bullan berichtete, dass die Schwimmausbildung der Kinder ein zunehmend ein Problem darstelle. Bereits umgezogene Kinder seien vor dem leergepumpten Lehrschwimmbecken der Grundschule gestanden. Ehm entschuldigte sich für die Kommunikationspanne, die durch die Urlaubszeit im Rathaus zustande gekommen sei. Er wisse um die Bedeutung eines Hallenbads für Sigmaringen und würde weiterhin alles für die Realisierung tun.

Der Musikverein rundete die unterhaltende Diskussion ab. Moderator Mielke übergab den Staffelstab des Programms an die Tanzgruppe „Dance Mania“ des SC Sigmaringendorf, die in ihrer Aufführung die Atmosphäre eines Dschungels nach Laiz brachte. Die Tanzgruppe Ladykracher aus Stetten am kalten Markt begeisterte die Zuschauer ebenfalls: Die Damen vom Heuberg zeigten energievolle und rhythmische Bewegungen – ein perfekter Schlussakkord des Bühnenprogramms.

Die Vereinsmitglieder Sabine Ostertag und Manfred Teufel hatten eine Chronik zusammengetragen, die die Besucher erwerben konnten.