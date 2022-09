Star-Oboist liest und spielt aus seiner Biografie

Der Star-Oboist Albrecht Mayer liest am Sonntag, 2. Oktober, in der Portugiesischen Galerie im Hohenzollernschloss Sigmaringen aus seiner Biografie. Die Moderation übernimmt seine Co-Autorin Heidi Friedrich. Am Flügel wird er von Chiaki Hils begleitet.

Albrecht Mayer hatte keine einfache Kindheit: Albrecht stottert und wird damit zum Sonderling. Als er zehn Jahre alt ist, schenkt sein Vater ihm zu Therapiezwecken ein Instrument. Für Albrecht wird dieser Moment zum heilsamen Lichtblick. In seiner Biografie berichtet Albrecht Mayer vom steilen Aufstieg in den Olymp der Musikwelt. Hautnah berichtet er von den Hürden und den Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, von Auftritten mit den bekanntesten Musikern in den größten Konzertsälen der Welt. Aber eins hat er trotz allem Erfolg nie vergessen: Das Stigma des Stotterns und das Glück, trotz Beeinträchtigungen seinen Platz in der Welt gefunden zu haben.

Die zutiefst packende Biografie eines ungewöhnlichen Mannes, der die heilsame Kraft der Musik erlebt hat und heute mit immenser Strahlkraft verkörpert. Albrecht Mayer spielt seit 1992 als Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern. Zahlreiche Solo-CDs und Aufnahmen. Seine CD „Auf Mozarts Spuren“ mit Claudio Abbado hielt sich über Monate in den deutschen Klassik-Charts und wurde in die Bestenliste der Deutschen Schallplattenkritik aufgenommen. Mayer ist dreifacher ECHO-Klassik-Preisträger.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen OSIANDER und RavensBuch Buchhandlungen* oder unter https://osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse.