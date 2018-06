Das Energieverbraucherportal im Internet hat die Stadtwerke Sigmaringen in den Bereichen Strom und Gas zum Topp-Lokalversorger 2015 gekürt. Damit wurde der städtische Energieversorger bereits zum fünften Mal in Folge mit dem anerkannten und begehrten Gütesiegel ausgezeichnet.

Seit 2008 nimmt das unabhängige, von der Stiftung Warentest geprüfte Verbraucherportal das Angebot von Energieversorgern unter die Lupe. In diesem Jahr gingen über 400 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet ein. Im Gegensatz zu anderen Vergleichsportalen sind neben dem Preis aber auch „weiche Kriterien“, wie Servicequalität, regionales Engagement und Umweltschutz relevant und fließen zu 20 Prozent in die Bewertung ein.

„Dass wir auch in diesem Jahr wieder Topp-Lokalversorger sind, ist keine Selbstverständlichkeit, denn der Wettbewerb in der Energiebranche wird zunehmend schärfer. Die Kriterien für die Auszeichnung entsprechen aber genau dem, worauf immer mehr Verbraucher Wert legen: auf faire Preise bei hoher Servicequalität, verbunden mit einem sichtbaren Engagement für Region und Umwelt. Und hier konnten wir wieder punkten – wie etwa mit den besonders kundenfreundlichen Öffnungszeiten des Service Centers. Das alles ist sehr erfreulich und beweist, dass wir uns weiter auf dem richtigen Weg befinden“, so Manfred Henselmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke Sigmaringen.

Die Stadtwerke Sigmaringen sind ein 100-prozentiger kommunaler Energieversorger und beliefern ihre Kunden mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus den Stadtbus, das Parkhaus sowie Schwimmbäder und bietet ein kunden- sowie bedarfsorientiertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Privatkunden sowie Gewerbe- und Industriebetriebe an. Die Stadtwerke bilden Fachkräfte im kaufmännischen und technischen Bereich aus.