Stadtwerke Sigmaringen ehren langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen der Betriebsversammlung haben die Stadtwerke Sigmaringen langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet. Salome Fritz ist seit 2010 bei den Stadtwerken Sigmaringen beschäftigt. Ihr Einsatzgebiet ist im Bereich Vertrieb, in welchem sie seit Monatsbeginn die Abteilung des Shared Service leitet. Prokurist, Manfred Henselmann, arbeitet bereits seit 1991, als er als Gas- und Wasserinstallateur anfing. Über die Stelle des Abteilungsleiter Gas/Wasser gelangte der gebürtige Inzigkofer im August 2008 in den administrativen Bereich. Dort war er als Vertriebsleiter sowie in der Energieberatung tätig, bevor er zum seit September die Leitung des Bereichs Energiewirtschaft übernahm. Noch früher hat Wolfgang Kleiner bei den Stadtwerken Sigmaringen angefangen: Vor mehr als 35 Jahren hatte er seinen ersten Arbeitstag in der technischen Abteilung., wo er heute als Vorarbeiter im Bereich Gas/Wasser/Wärme tätig ist. Für ihren Einsatz erhielten die Jubilare Geschenke von Geschäftsführer Markus Seeger und Betriebsratsvorsitzenden Egon Lottar.