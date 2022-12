Stadtwerke Sigmaringen beteiligen sich an „NetzWerkStadt“

Das Gemeinschaftsunternehmen regionaler Energieversorger aus der Region Bodensee-Oberschwaben stärkt seine Marktposition durch die Einbindung eines weiteren Gesellschafters: Neben dem Stadtwerk am See (Friedrichshafen und Überlingen), den Stadtwerken Bad Saulgau, den Stadtwerken Mengen und dem Regionalwerk Bodensee (Tettnang) sind die Stadtwerke Sigmaringen nun jüngste Gesellschafterin an der „NetzWerkStadt“ (NWS). Der Beitritt der Stadtwerke Sigmaringen erfolgt per 1. Januar 2023. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Zusammenarbeit zwischen der NWS und den Stadtwerken Sigmaringen besteht bereits seit einiger Zeit. Hierbei unterstützt die NWS in den Bereichen Regulierung sowie Emissionshandel.

Die 2010 gegründete NetzWerkStadt GmbH & Co. KG ist ein Gemeinschaftsunternehmen kommunaler Stadtwerke in der Region Bodensee-Oberschwaben im Süden Baden-Württembergs mit Sitz in Friedrichshafen. In den drei Geschäftsbereichen Energie- und Netzwirtschaft (Regulierungsmanagement, Energiewirtschaft), Assetmanagement (Asset- und Workforce Managementsysteme, Optimierung von Betriebsprozessen, Geoinformationssysteme, IT-Systeme) und Managementberatung (Konzessionsverfahren, Strategisches Netzmanagement, Prozess- und Projektmanagement) erarbeitet die NWS zusammen mit Partnern nachhaltige und praxisorientierte Lösungen für Energie- und Wasserversorger sowie Kommunen, wie es in der Mitteilung heißt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen elf Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Sigmaringen sind als regionaler Energieversorger und -dienstleister in der Kernstadt und im Umland von Sigmaringen für über 10.000 Hausanschlüsse zuständig. Die Stadtwerke Sigmaringen haben aktuell 80 Mitarbeiter.

Markus Seeger, Geschäftsführer der Stadtwerke Sigmaringen, schätzt die vielfältige Expertise der NWS: „Bereits in der Vergangenheit haben wir des Öfteren Dienstleistungen der NWS in Anspruch genommen. Dank des umfangreichen Know-how in energiewirtschaftlichen Belangen wurden Ressourcen in unserem Haus in hohem Maße entlastet. Einer der wichtigsten Vorteile für die Beteiligung ist, dass wir durch den Schulterschluss mit dem Unternehmen direkt auf die dort vorhandenen Kompetenzen zurückgreifen zu können.“

Christoph Stiens, Geschäftsführer der NWS, begrüßt die Aufnahme der Stadtwerke Sigmaringen in den Kreis der Gesellschafter und sieht dies als hervorragende Grundlage einer Vertiefung der weiteren Zusammenarbeit: „Mit dem Beitritt der Stadtwerke Sigmaringen unterstreichen wir zum einen unsere Bedeutung für kommunale Energieversorger in der Region Bodensee-Oberschwaben. Zum anderen können wir unser Know-how erweitern, wovon die Gesellschafter im Ganzen profitieren. Unser Name ist stets auch Programm: Wir sind Dienstleister und Kooperationspartner zugleich, aber auch verbindendes Element in der Energieregion Bodensee-Oberschwaben.“