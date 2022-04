Stadtwerke setzen Forderung zu Gaseinsparung um

Die Stadtwerke Sigmaringen folgen dem Aufruf des Ministers für Wirtschaft und Energie, Robert Habeck, und setzen Maßnahmen zur Gaseinsparung um. Vor Kurzem wurde nämlich die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, was bundesweit die Diskussion über nachhaltiges und intelligentes Haushalten mit dem Energieträger Gas mit sich brachte, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtwerke.

Auch die Bundesnetzagentur rief die deutsche Bevölkerung sowie die Kommunen und Unternehmen dazu auf, Gas einzusparen. Die Stadtwerke Sigmaringen als regionaler Energieversorger mit großem Bewusstsein für Natur und Umwelt kommen dieser Forderung selbstverständlich nach, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Folge dessen wurde die Wassertemperatur in den Lehrschwimmbecken der Geschwister-Scholl-Schule sowie im Ortsteil Laiz gesenkt. Da beide Becken aufgrund des Endes der Wintersaison vorübergehend nicht für die Öffentlichkeit zugängig sind, was zu einer geringeren Auslastung führt, wird die Temperatur um 3 Grad Celsius auf zukünftig 25Grad Celsius herabgesetzt.

Die Stadtwerke tätigen diese Maßnahme, damit fossile Energie eingespart wird. Zusätzlich leistet sie somit einen Beitrag zur Befüllung der nationalen Gasspeicher, was schlussendlich der Gesamtbevölkerung zu Gute kommen wird. In der aktuellen Zeit sei es wichtiger denn je, zusammen zu arbeiten, um gemeinsam eine größere Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu erreichen, heißt es abschließend.