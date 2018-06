Stadtwerke kaufen sich in Solarparks ein

Die Stadtwerke Sigmaringen beteiligen sich an zwei Solarparks. Dies hat der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch beschlossen. Zum Preis von rund 560000 Euro übernehmen die Stadtwerke einen zehnprozentigen Anteil. Die restlichen Anteile gehören anderen Stadtwerken.

Die beiden Solarparks befinden sich im Taubertal und sind bereits in Betrieb. Wegen eines Eigentümerwechsels bot sich nun die Gelegenheit zum Einstieg. In der Nähe von Sigmaringen habe es kein Projekt in dieser Größenordnung gegeben. Die Stadtwerke verfolgen das Ziel, sukzessive mehr Strom auf regenerative Weise selbst zu erzeugen. Sie sind schon an vier Windparks beteiligt. Der Bereich Photovoltaik spielte bislang eine untergeordnete Rolle. Durch den beschlossenen Kauf der Anteile ändert sich dies nun.

Nach Angaben von Werkleiter Bernt Aßfalg trägt sich die Investition. Innerhalb der kommenden 15 Jahre erwirtschaften die Stadtwerke mit der Beteiligung nach Steuern einen Ertrag in Höhe von rund 156000 Euro. Die Investitionssumme fließt außerdem ebenfalls zurück. Die Rendite liegt nach Angaben des Werkleiters bei knapp fünf Prozent.

In den kommenden Jahren wollen die Stadtwerke weitere Beteiligungen realisieren.