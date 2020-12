Stadtverwaltung Sigmaringen bleibt ab 16. Dezember geschlossen - Recyclinghöfe bleiben offen

Wegen des Lockdowns ergeben sich bei den Öffnungszeiten des Service-Centers der Stadtwerke, der Einrichtungen der Stadt Sigmaringen und der Recyclinghöfe große Veränderungen. Die SZ liefert einen Überblick.

Das Service-Center der Stadtwerke Sigmaringen wird ab dem 16. Dezember für den Kundenverkehr geschlossen. Die Stadtwerke Sigmaringen folgen damit der Anordnung der Bundesregierung. Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeiter per Telefon (wochentags von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 16 Uhr) oder schriftlich erreichbar.

Aufgrund der Arbeiten zum Jahresabschluss kann es zu einem erhöhten Aufkommen an Telefonanrufen kommen, teilen die Stadtwerke mit. Daher ergeht die Bitte, bevorzugt per E-Mail kontaktiert zu werden. Dies betrifft vor allem Umzüge und Angaben zu Zählerständen, welche ausschließlich schriftlich erbeten werden. Die Schließung des Service-Centers ist voraussichtlich bis einschließlich 8. Januar 2021 gültig. Entsprechende Änderungen werden die Stadtwerke kommunizieren,

Sowohl die Recyclinghöfe im Landkreis Sigmaringen als auch die Entsorgungsanlage in Ringgenbach bleiben über den Zeitraum des Lockdowns generell geöffnet, teilt das Landratsamt mit. Über die Feiertage hat die Entsorgungsanlage in Ringgenbach am 24. und 31. Dezember und am Samstag, 2. Januar, geschlossen. Die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe in den einzelnen Gemeinden können den Mitteilungsblättern entnommen oder bei den jeweiligen Gemeinden erfragt werden.

Die Maskenpflicht auf den Entsorgungsanlagen gilt auch weiterhin. Je nach Größe der Entsorgungsanlage und Art der Abfälle wird die Anzahl der Anlieferer durch das Personal beschränkt, um die erforderlichen Abstände bei der Abgabe der Abfälle einhalten und die Kontakte minimieren zu können. Aus der Erfahrung aus dem Frühjahr kann es hierdurch während der Stoßzeiten zu erheblichen Wartezeiten bis zu einer Stunde und mehr kommen. Das Landratsamt bittet die Bürger, zur Beschleunigung des Abladevorgangs die Abfälle bereits zu Hause vorzusortieren.

Die Stadtverwaltung Sigmaringen einschließlich Rathaus, Bürgerbüro, Tourist-Info, Stadtbibliothek und Städtischer Musikschule bleibt grundsätzlich von Mittwoch, 16. Dezember, bis einschließlich 10. Januar, für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Dienststellen sind weiterhin telefonisch und per E-Mail zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr.

Für dringende Angelegenheiten, bei denen die Präsenz vor Ort zwingend erforderlich ist, ist ein Termin mit der zuständigen Ansprechperson zu vereinbaren, teilt die Stadt mit. Die Kontaktdaten aller Ansprechpersonen sind unter www.sigmaringen.de, Bürger & Rathaus, Mitarbeitende zu finden. Die für das jeweilige Anliegen zuständige Ansprechperson ist unter www.sigmaringen.de, Bürger & Rathaus, Was erledige ich wo?, hinterlegt.

Die Recyclinghöfe Badstraße und Käppeleswiesen sind zu den üblichen Öffnungszeiten (Winterzeit) geöffnet. Am 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) sind alle Dienststellen inklusive Recyclinghöfen geschlossen.