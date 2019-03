Stadtverwaltung gibt bei Erschließung nach

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Kommunalpolitikern aus Gutenstein und der Stadtverwaltung sind beigelegt. Beide Seiten haben nun einen Kompromiss gefunden, wie das Baugebiet in der Joseph-Stöckle-Straße kurzfristig erweitert werden kann. Für die fünf neuen Bauplätze, die derzeit im zweiten Abschnitt des Baugebiets auf dem ehemaligen Reusch-Gelände Joseph-Stöckle-Straße entstehen, gibt es schon jetzt zu viele Interessenten. Drei Plätze seien schon so gut wie vergeben, für die restlichen zwei gebe es schon jetzt drei Anfragen, sagte der Ortsvorsteher in der jüngsten Bauausschusssitzung. Deshalb forderte er von der Stadt, den nächsten Abschnitt für die Erschließung des Gebiets vorzuziehen. Die Stadtverwaltung hingegen wollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass zusätzlich zwei Bauplätze für einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro erschlossen werden. Die Baufirma, die momentan an der Erschließung arbeitet, wird die Arbeiten direkt ausführen. Eine Erschließung aller vier Bauplätze hätte 150 000 Euro gekostet, sagte Bürgermeister Ehm.