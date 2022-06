Stadtradeln startet – und der Kreis Sigmaringen macht mit

In diesem Jahr nimmt der Landkreis Sigmaringen zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnis teil. Am 20. Juni geht es los: 21 Tage lang treten dann die Radbegeisterten für ihre Kommune in die Pedale und sammeln fleißig Kilometer. Wer bei dem bundesweiten Wettbewerb mitfahren will, kann ganz einfach ein eigenes Team anmelden. Auch dann, wenn die eigene Kommune in diesem Jahr nicht beim Stadtradeln mitmacht. Denn alle, die im Landkreis Sigmaringen wohnen, können auch für ihren Landkreis radeln. In Baden-Württemberg unterstützt die Initiative Rad-Kultur des Ministeriums für Verkehr die Aktion und fördert die Teilnahmegebühren der Kommunen. Interessierte Kommunen können sich von der Rad-Kultur-Servicestelle beraten lassen und erhalten Infomaterialien und Vorlagen unter www.stadtradeln.de/radkultur-bw.