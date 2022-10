Stadtklo kostet mehr als 400.000 Euro – muss das ein?

Eigentlich ist das öffentliche WC, das an der Donaustraße gebaut werden soll, beschlossene Sache. Der Standort ist weitgehend klar und der Auftrag an den Hersteller bereits erteilt. Doch nun haben etliche Anwohner ihre Bedenken angemeldet – zumal die Kosten für das WC bei rund 400.000 Euro liegen. Gemeinderäte treffen sich am Mittwoch zu einem Vor-Ort-Termin, vor dem wir die wichtigsten Fragen beantworten.

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

Der Hersteller Hering Sanikonzept GmbH verlangt für die Toilette inklusive Steuer 362.500 Euro. Es war das einzige Angebot, das auf die Ausschreibung der Stadt einging. Zusätzlich rechnet die Stadt für das Herstellen von Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen mit Kosten zwischen 40.000 und 60.000 Euro, sodass insgesamt ein Betrag von mehr als 400.000 Euro fällig wird. Im städtischen Budget waren 345.000 Euro angesetzt.

Warum wird die öffentliche Toilette so teuer?

Die Stadt legt den Fokus auf eine hochwertige Ausstattung, wie der Stadtbaumeister Thomas Exler auf unsere Anfrage erläutert. Damit der Komfort für die Nutzer möglichst hoch ist und die Unterhaltskosten möglichst niedrig sind, nimmt die Stadt bei der Anschaffung mehr Geld in die Hand. Die beiden WC-Räume verfügen über automatische Fußboden- und Sitzbrillenreinigungen, erläutert die Firma Hering Sanikonzept GmbH. Die Toiletten sind so ausgeführt, dass Zerstörungen an ihnen nur schwer möglich sind. Zum Beispiel sind die Halterungen für das Toilettenpapier in die Wand eingelassen, sodass sie nicht abgerissen werden können.

Der Grundriss: Zwei Urinale und zwei Unisex-WCs sind in der öffentlichen Toilette vorgesehen. (Foto: Hering Sanikonzept)

Wie hoch sind die Folgekosten, die auf die Stadt zukommen?

Ursprünglich ging die Stadt von jährlichen Kosten in Höhe von 44.000 Euro für Wasser, Strom, Unterhalt und Reinigung inklusive der bei rund 17.000 Euro liegenden Abschreibung aus. Da die Abschreibung wegen der gestiegenen Anschaffungskosten höher liegt, dürften nun jährliche Kosten in Höhe von mehr als 50.000 Euro zusammenkommen. Stadtsprecherin Jennifer Krämer betont jedoch: „Die jährlichen Kosten hängen mit der Nutzung zusammen“, die schwer vorhergesagt werden könne.

Wie viele Toiletten hat die Anlage und wie ist der Zugang geregelt?

Der rechteckige, sieben auf vier Meter große Flachdachbau ist in drei Räume unterteilt: Eine Unisex-Toilette, die geschlechterübergreifend genutzt werden kann. Ein Urinalraum ist mit zwei Urinalen und einem automatischen Reinigungssystem bestückt. Zusätzlich gibt es eine barrierefreie Unisex-Toilette, die mit dem genormten Euroschlüssel für Behinderte oder einem Taster betreten werden kann. Eine gestrichene Betonfassade mit umlaufendem Betonvordach sowie einer Beleuchtung sind gestalterisch vorgesehen.

Verlangt die Stadt Geld für den Gebrauch der Toilette?

Das ist noch nicht entschieden. „Wir haben aber ein Bezahlsystem gebucht“, sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer. Heißt: Die Stadt kann Geld für die Nutzung der Toiletten verlangen, muss es aber nicht. Letztlich muss der Gemeinderat darüber entscheiden.

Auf dieser Grünfläche an der Donaustraße soll das öffentliche WC errichtet werden. (Foto: Michael Hescheler)

Wo soll die Toilette aufgestellt werden?

Ursprünglich sollte die öffentliche Toilette am Karlsplatz entstehen, weil dort viele Schlossbesucher ankommen. Da das Brauwerk, die neue Brauerei-Gaststätte im Marstallgebäude, seit neuestem eine öffentliche Toilette hat, disponierte die Stadt um. Nun soll die Toilette am anderen Ende der Innenstadt, der Donaustraße, postiert werden. Einige Anwohner sträuben sich jedoch gegen diese Pläne.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Gemeinderat hat in seiner September-Sitzung den Kauf beschlossen. Die Lieferung der Toilette soll in vier bis fünf Monaten erfolgen. Bis dahin soll der genaue Standort feststehen. Aktuell ist der Platz vor dem Haus Donaustraße Nummer 6 vorgesehen. In der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 19. Oktober, werden sich die Gemeinderäte die Örtlichkeiten um 17 Uhr vor Ort ansehen. Die Anwohner sind ebenfalls dazu eingeladen. „Sie haben die Möglichkeit, ihre Meinungen zu äußern“, sagt der Stadtbaumeister. Letztlich muss der Gemeinderat entscheiden, wie er mit den Einsprüchen der Bürger umgeht, und wo die Toilette hinkommen soll.