Stadtkapelle Sigmaringen spendet an Beratungsstelle

Der Vorsitzende der Stadtkapelle Sigmaringen, Niklas Baumeister, und die Kassenwartin des Musikvereins, Petra Knaus, haben der Psychosozialen Krebsberatungsstelle (KBS) Sigmaringen einen Spendenscheck in Höhe von 1784 Euro überbracht.

Diese Summe erspielten die Musiker bei ihrem Jahreskonzert im Dezember. Bei diesem Konzert haben sie erstmals auf den Eintritt verzichtet und stattdessen das Publikum um Spenden für die gemeinnützige Einrichtung gebeten. Wie der Vorstand mitteilte, sind der Einladung zu diesem Benefiz-Jahreskonzert über 250 Zuhörer gefolgt, die diese Spendensumme aufgebracht haben. Die Leiterin der KBS, Diplom Sozialpädagogin und Psychoonkologin Annette Hegestweiler, freute sich und dankte dem Orchester im Namen des Trägervereins „Psychosoziale Krebsberatung Sigmaringen“ unter dem Vorsitz von Evi Clus und Marcus Ehm, für die Unterstützung. Wie Niklas Baumeister und Petra Knaus erklärten, will der 37-köpfige Musikverein die Frage prüfen, ob auch künftige Jahreskonzerte der Stadtkapelle Benefizveranstaltungen werden sollen.

Da die Stadtkapelle als musikalisches Aushängeschild Sigmaringens über einen jährlichen Etat verfügt, „sind wir finanziell nicht so stark von selber erwirtschafteten Einnahmen abhängig, wie andere Musikvereine“, so Baumeister. Daher falle es ihnen nicht so schwer, auf die Eintrittspreise zu verzichten. „Der Aufwand für die Organisation des Konzerts ist für uns deutlich geringer“, erklären die Vertreter der Stadtkapelle. Und wenn dadurch noch anderen geholfen werden könne, sei das doch eine echte „win-win-Situation“. Annette Hegestweiler regte an, den Kontakt zwischen der Stadtkapelle und der KBS weiter zu pflegen.