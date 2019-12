Stadtkapelle Sigmaringen entführt Besucher nach Amerika

Die Stadtkapelle Sigmaringen unter der Stabführung von Mario Franke hat am Samstagabend in der Stadthalle mit einem Konzert das Publikum begeistert. Dabei zeigte das musikalische Aushängeschild der Kreisstadt die ganze Bandbreite seines Könnens.

Schon der Beginn des Konzerts war mit dem „Grand March“ des japanischen Komponisten Soichi Konagaya vielversprechend, eröffnete er doch mit kraftvollen Fanfarenklängen, die den Einzug von Streitwagen vermuten ließen. Der energische Beginn wandelte sich aber zu einem harmonischen, fast konzertanten Stil mit lyrisch anmutendem Charakter, was im Kontrast zum energiereichen Anfang stand.

Mit „Tulsa“ von Don Gillis entführte das Orchester die Zuhörer nach Amerika. Das Stück erzählt die Geschichte der gleichnamigen Stadt, die ihren Aufstieg dem Erdöl verdankt. Dirigent Franke, der auch als Moderator durch den Abend führte, ließ die Anwesenden sowohl verbal als auch musikalisch-akustisch an der Entwicklung der Stadt teilhaben, die den Indianern brutal entrissen und von den Weißen rücksichtslos für ihre Zwecke ausgebeutet worden ist. Franke machte auf die vier Abschnitte der Komposition aufmerksam, die ohne Unterbrechung das Schicksal der Stadt nachzeichneten. Der Beginn mit hellen Klangfarben und fast pastoralem Charakter ließ die unberührte Natur vor Ankunft des weißen Mannes vor dem inneren Auge lebendig werden. Den zweiten Teil dominierten Signaltrompeten samt einem Kanonenschuss, der die Inbesitznahme des Territoriums kennzeichnete.

„Eigentlich“, so der Dirigent verschmitzt, „hat Gillis an dieser Stelle sogar den Einsatz einer Pistole vorgesehen“. Beinahe bildhaft haben die Musiker im dritten Teil die Kraft der aufschießenden Ölquellen dargestellt, umrahmt vom Klopfen der Bohrer und den Geräuschen der Pumpen. Die Schlagwerker der Stadtkapelle hatten nicht nur in diesem Stück viel zu tun.

Die Zuhörer lernen eine neue Art des Hörens kennen

Auch in Fabian Künzlis „Warp“, das dem Jahreskonzert auch sein Motto gab, kam bei den Perkussionisten keine Langeweile auf. Da der englische Titel „Verzerrung oder Veränderung“ bedeutet, kam auf die Zuhörer eine ganz neue Art des Hörens zu, obwohl das Stück nur ein einziges melodisches Thema aufzuweisen hatte. Dieses eine Thema ist durch unterschiedlichste Wiederholungen, über längere Zeit gleichbleibendes Pulsgefühl, Schwerpunktsetzungen und andere Variablen auf verschiedenen Ebenen entwickelt und gefestigt worden, die dann gebrochen oder in einen neuen Kontext gesetzt wurden. Damit zwangen der Dirigent und seine Musiker dem Publikum einen Perspektivwechsel auf. Denn Motive, rhythmische Pattern, Gesten und Harmonien klangen mit einem Mal anders als eben gehört.

Zu Beginn hatte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Niklas Baumeister, die Gäste begrüßt. Dabei ist er, ebenso wie Bürgermeister Marcus Ehm, auf die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sigmaringen (KBS) eingegangen, die Nutznießer dieses Jahreskonzert werden soll. Denn das Orchester hatte es sich auf Initiative der Klarinettistin Petra Knaus auf die Fahnen geschrieben, den Erlös dieses Jahreskonzerts nicht in die Vereinskasse des Orchesters fließen zu lassen, sondern der KBS zur Verfügung zu stellen. Im Verlauf des Abends ließ die Stadtkapelle unter anderem mit „Symphonic Proclamaktion“ von D. Gillingham, „Isabella“ von Franz Suppè und „Danzòn“ von Arturo Màrquez weitere Facetten ihres virtuosen Spiels aufblitzen.