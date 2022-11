Stadtkapelle Sigmaringen auf Reisen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadtkapelle Sigmaringen und ihr Jugendorchester FortisSIGmo haben in diesem Jahr ihr Probewochenende für das traditionelle Jahreskonzert im Jugendgästehaus in Lindenberg verbracht. Nicht für die Musizierenden des Jugendorchesters FortiSIGmo, jedoch für alle Mitglieder der Stadtkapelle war es die erste Erfahrung, das Probewochenende nicht im Probelokal der Stadtkapelle zu absolvieren. Passend zum Motto des Konzerts „In 80 Tagen um die Welt“ reisten so beide Orchester ins Allgäu, um die Konzertliteratur einzustudieren und in geselligen Runden das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Die Beteiligten sind sich sicher, dass ihr Jahreskonzert am Samstag, 10. Dezember um 19 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen ein besonderes Konzert wird. Es ist das erste Jahreskonzert vieler neuer Musizierenden und Susanne Seßler wird erstmals als offizielle musikalische Leitung der Stadtkapelle auf der Bühne stehen. Aber auch langjährige Mitglieder sind durch das zurückliegende Probewochenende frisch motiviert worden, allen Zuhörern einen besonderen Konzertabend zu bieten. Der Vorverkauf des Kartenkontingents der Stadtkapelle (Erwachsene 12 Euro; Kinder bis einschließlich 15 Jahren, Schüler, Studenten 6 Euro) findet im Bürgerbüro der Stadt Sigmaringen statt. Alternativ steht auch das Ticketportal Reservix oder dessen Vorverkaufsstellen zur Verfügung. Eintrittskarten werden ebenso an der Abendkasse erhältlich sein.