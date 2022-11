Stadtkapelle reist in 80 musikalischen Minuten um die Welt

Die Stadtkapelle Sigmaringen (Foto: Stadtkapelle) lädt unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ zu ihrem Jahreskonzert am Samstag, 10. Dezember um 19 Uhr in die Stadthalle Sigmaringen ein. Nicht nur aufgrund des ersten Jahreskonzerts nach der Corona-Pause steht ein besonderer Konzertabend bevor, heißt e sin einer Presssemitteilung. Viele neue Musizierende spielen ihr erstes Konzert und auch Susanne Seßler übernimmt nun offiziell erstmals die musikalische Leitung. In rund 80 musikalischen Minuten beweist die Stadtkapelle, um die Welt reisen zu können. Eröffnet wird der Konzertabend von der Jugendkapelle FortisSIGmo mit ihrer Dirigentin Rosa Benz, die an diesem Abend ihr Abschiedskonzert geben wird. Der Vorverkauf des Kartenkontingents der Stadtkapelle (Erwachsene zwölf Euro; Kinder bis einschließlich 15 Jahren, Schüler, Studenten sechs Euro) findet im Bürgerbüro der Stadt Sigmaringen statt. Alternativ steht auch das Ticketportal www.reservix.de oder dessen Vorverkaufsstellen zur Verfügung. Eintrittskarten werden ebenso an der Abendkasse erhältlich sein.