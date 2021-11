Stadtkapelle findet Ersatz für Jahreskonzert

Die Stadtkapelle Sigmaringen hat das für den 11. Dezember in der Stadthalle geplante Jahreskonzert abgesagt. Wie Tim Töpfer vom Vorstandsteam mitteilt, sei die Entscheidung am Freitag gefallen. Nach Empfehlungen von Bürgermeister Marcus Ehm und „unserem Bauchgefühl“ ist die Entscheidung zu einer Verschiebung des Konzerts gefallen. Die Stadtkapelle hofft, im März/April einen neuen Termin in der Stadthalle zu erhalten.

„Die aktuelle Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen. Gerade im Hinblick unseren sehr motivierten Kinder im Jugendorchester „FortisSIGmo“ und auch allen anderen Stadtkapellen-Mitgliedern ihr gemeinsames Ziel für dieses Jahr erneut nehmen zu müssen“, schreibt die Stadtkapelle in ihrer Mitteilung.-

Damit der Dezember kein kulturloser Monat werde, wollen das Jugendorchester und die Stadtkapelle gemeinsam einen musikalischen Adventskalender gestalten. Dazu sollen in den verbleibenden Proben für dieses Jahr Weihnachtslieder, Ausschnitte aus dem geplanten Konzert oder vielleicht die ein oder andere musikalische Idee per Video aufgenommen werden.

Die Videos sollen über die Internetseite der Stadtkapelle unter in einem Adventskalender-Reiter abrufbar sein. Zudem überlegt die Stadtkapelle, ob sie Plakte mit QR-Codes aufhängt, über die die Videos direkt per Smartphone auffindbar sind. Die Musikerinnen und Musiker möchten außerdem über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram im Gespräch bleiben und so auf ihre Videos hinweisen.

Die Stadtkapelle habe nach der Kündigung ihres Dirigenten ein schweres Jahr hinter sich. Umso mehr hat sie sichgefreut, auch nach Berichten in der „Schwäbischen Zeitung“, neue Mitglieder gewinnen zu können und nun wieder ein Orchester mit 38 Musizierenden sein zu können.