Stadtinitiative ruft zur Demo auf

Der Protest gegen die Schließung der Graf-Stauffenberg-Kaserne nimmt Fahrt auf. Seit einigen Wochen sammeln Sigmaringer Geschäftsleute Unterschriften. Nun zieht die Protestbewegung ein weiteres Register: Wenn Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière am Dienstag, 10. Januar, die 10. Panzerdivision besuchen wird, sollen ihn am Kasernentor protestierende Bürger empfangen.

Initiator der Demo ist der HGV - Die Stadtinitiative. Die Gewerbetreibenden hatten zusammen mit General a.D. Wolfgang Kopp bereits die Unterschriftenaktion initiiert. Wie Günter Bruttel, Mitglied des Vorstands, gestern Nachmittag per E-Mail mitteilte, sollen sich die protestierenden Bürger möglichst mit Transparenten ausgerüstet um 11.45 Uhr vor dem Offiziersheim einfinden. Die Lokalität befindet sich gegenüber des Kasernentors, auf der anderen Seite der Binger Straße. Die Offiziersheimgesellschaft (OHG) ist zugänglich, ohne dass Besucher die Wache passieren müssen.

Verteidigungsminister de Maizière wird bereits um 11.15 Uhr in der Kaserne erwartet. Zuerst wird er mit Kommandeur Erhard Bühler sprechen. Nach einem Besuch des Stauffenberg-Museums und einem Fototermin vor dem Stauffenberg-Denkmal wird er in der OHG erwartet. Gegen 12 Uhr wollen ihn die Demonstranten dort lautstark empfangen. Nach Angaben des HGV-Vorstands wurden Trillerpfeifen in ausreichender Zahl geordert. Einige Hundert Stück stehen zur Verfügung. Transparente sollen die Bürger selbst anfertigen.

Die Stadtinitiative kritisiert die Informationspolitik des Ministers scharf. Sie verlangt, die Entscheidung unter allen Gesichtspunkten zu überprüfen. Außerdem verlangt sie, dass Sigmaringen im Falle eines Weggangs der Soldaten finanziell unterstützt wird. Ein Vorstandsmitglied des HGV wird sich während der Demo mit einem Redebeitrag an die Teilnehmer wenden.

Bruttel hofft trotz der ungünstigen Uhrzeit auf einige Hundert Teilnehmer, sagte er im Gespräch mit der SZ. Die Demonstration ist mit den Behörden abgestimmt. Nach Angaben von Anja Schäfer vom Landratsamt ist die Behörde gestern informiert worden. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, die Demo muss lediglich angezeigt werden. Nach Einschätzung Schäfers kann die Demo ohne Einschränkungen stattfinden.

Der Verteidigungsminister wird kommenden Dienstag die Bundeswehrstandorte in Stetten am kalten Markt und Sigmaringen besuchen. Für die Visite in Sigmaringen sind drei Stunden Zeit eingeplant. Vor etwa 150 Soldaten und zivilen Mitarbeitern will de Maizière die Gründe für die Schließung erläutern. Dieses Podiumsgespräch findet ebenso wie ein Gespräch am Runden Tisch zusammen mit rund 40 Vertretern der lokalen Politik unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. De Maizière wird vor seiner Abreise der Presse für 15 Minuten für ein Statement und Fragen zur Verfügung stehen.