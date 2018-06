Stadtfest zwischen Partylaune und Fußballglück

Am Wochenende hat sich die Stadt Sigmaringen so präsentiert, wie sie sich selbst auch auf ihrer Internetseite beschreibt: lebendig, spannend, einladend. Wobei die Spannung nicht unbedingt in den Händen des Festausschusses lag, sondern eher in den Füßen der deutschen Nationalelf.

Wetter und Ambiente boten optimale Voraussetzungen für das Stadtfest, das traditionell am letzten Juni-Wochenende stattfindet. Bereits am Samstagmittag drängten sich zahlreiche Besucher durch die rot-gelb dekorierte Festmeile und zogen von Stand zu Stand, von Bühne zu Bühne und vom Leopoldplatz zur Apothekergasse. Die Vereine und gewerblichen Händler lockten mit kulinarischen Klassikern ebenso wie mit Spezialitäten. „Ich habe mir gerade einen Kaffee am Stand mit den türkischen Spezialitäten geholt und eine Art Fladenbrot mit Käse, das war total lecker“, schwärmte Manuela Unger aus Gutenstein.

Jede Menge Musik und Show luden an der Rathaus- und an der Landesbankbühne zum Verweilen ein. Blasmusik, Rock’n’Roll, Oldies, Schlager, Rockklassiker – die Musikstile waren vielfältig. Ebenso bunt, multikulturell und beeindruckend waren die Showdarbietungen – von grazilen Petticoat-Schwüngen, russischen Tänzen und orientalischem Bauchtanz über Pippi-Langstrumpf-Parodien bis hin zu Hip-Hop, Zumba und Tanzjogging auf dem Minitrampolin. Aber nicht nur auf den Bühnen gab es Unterhaltung und Tanz. Auch vor der Weinstube Engel wurde ausgelassen geschunkelt und getanzt. Für die nötige Stimmung sorgten die Juxkapelle „De Joekels“ und die kleinen „Souvenirs“ des Gastwirts.

Ein Fahrgeschäft für die kleineren und der „Jumper“ für die größeren Besucher, Sky-Jumping und riesige Seifenblasen, mit denen auf dem Wasser herumgetollt werden konnte, luden zu Spiel, Spaß und Aktion ein. „Der Betreiber des Riesenrads, eines unserer Zugpferde, hat leider recht kurzfristig abgesagt“, sagte Ulrike Sieber, Mitarbeiterin der Tourist-Information. „Aber zum Glück konnten wir mit dem ,Jumper’ noch einen guten Ersatz finden.“

Viele Fußballfans sind unterwegs

Beim Kinderschminken herrschte stets reges Treiben. Zwischen all den Kleinen saß auch ein junger Mann und ließ sich Flammen in den Farben schwarz, rot und gold auf die Wange malen. „Ganz freiwillig bin ich nicht hier“, sagte Oliver aus Freiburg grinsend. Seine kleine Nichte hatte sich schminken lassen, und so musste er letztlich selbst dran glauben. Am Sonntag wurde dann noch einiges mehr für die Kinder geboten: Ein Clownerie- und Seifenblasenkünstler war unterwegs, außerdem gab es Malen an der Staffelei, Dosenwerfen, Stelzenlaufen und viele andere Attraktionen.

Auch an den sozialen Zweck wurde gedacht: Unter anderem der Round Table Sigmaringen spendete seinen Erlös vom Entenschätzen an das Hilfsprojekt Mariphil, der Fanclub des FC Bayern verkaufte Lose zugunsten der Tafel. Apropos Fußball: Viele Fußballfans mischten sich unter die Besucher. Der etwas skeptisch geäußerte Tipp einer Gruppe junger Männer in Deutschlandtrikots sollte sich zum Glück am Abend bewahrheiten, wenn auch erst in letzter Minute. Auch wenn die Großleinwand fehlte, boten doch viele Stände ein kleineres Public Viewing zum WM-Spiel Deutschland gegen Schweden an. „Ich finde es gut, dass es an verschiedenen Stellen die Möglichkeit gibt. So haben auch die Mitarbeiter an den Ständen etwas davon, wenn nicht alle an einen Ort verschwinden“, sagte Birgitt Ressel vom Vetter Guser.