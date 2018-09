Stadtbus fährt einem Kind übers Bein

Ein zehnjähriges Kind ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Fürst-Friedrich-Straße von einem Bus erfasst und schwerverletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lief der Schüler, der mit weiteren Personen an der Bushaltestelle stand, auf den langsam heranfahrenden Bus zu und wurde hierbei vermutlich seitlich gestreift.

Hierdurch stürzte er und sein Bein wurde von einem Rad überrollt. Zur Klärung des Falles kam ein Sachverständiger vor Ort. Zu den Ergebnissen der Untersuchung teilt die Polizei noch keine Einzelheiten mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.

