Stadtbibliothek verbessert Aufenthaltsqualität

Die Stadtbibliothek verbessert ihr Angebot in punkto Aufenthaltsqualität weiter. Ein neu ausgestatteter Cafébereich lädt Bibliotheksbesucher ein, sich hinzusetzen, ein Magazin zu lesen und dabei Kaffee zu genießen.

„Mit der Anschaffung unseres neuen Kaffeeautomaten kommen wir einem vielfachen Wunsch unserer Kunden nach“, sagt Christina Thormann, Leiterin der Stadtbibliothek. Für einen Euro pro Getränk können sich Eltern, Kinder und Bibliotheksbesucher mit Kaffee, Tee oder auch Kakao bedienen. „Die Stadtbibliothek soll so auch ein Aufenthaltsort werden, der zum Verweilen einlädt.“, führt Thormann aus. So wird der neue Service gerne von wartenden Eltern der Musikschule genutzt, aber auch von Schülern, die sich beim Lernen in der Stadtbibliothek gerne eine kurze Kaffee- oder Kakaopause gönnen.

Mit der kostenlosen App Sharemagazines können Nutzer über 500 digitalen Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt lesen. Die aktuellste Ausgabe der Titel steht unbegrenzt vielen Leserinnen und Lesern gleichzeitig zur Verfügung. Einzige Bedingung: Der Leser muss sich vor Ort in der Alten Schule aufhalten. Für den zugang muss der Leser lediglich auf dem Mobilgerät die kostenlose App installiert und die Standortfunktion aktiviert sein. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird nicht benötigt; sobald man sich in der Alten Schule aufhält und sich mit dem Wlan vor Ort verbunden hat, steht der Leseservice zur Verfügung.

Mehr Auswahl als bisher

Die Stadtbibliothek kann mit diesem Angebot eine deutlich höhere Auswahl an Titeln zur Verfügung zu stellen als es die Räumlichkeiten sonst zuließen. Außerdem können so fremdsprachige Zeitungen und Zeitschriften sowie Titel, die aufgrund der Heftung und Papierbeschaffenheit nicht für die Ausleihe geeignet sind, angeboten werden.