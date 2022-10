Stadtbibliothek feiert 25 Jahre Frederick Tag

Der Frederick Tag ist die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg und eine der erfolgreichsten Aktionen zur Lese- und Literaturförderung. Mit dem Ziel bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern, wurde er 1997 ins Leben gerufen. Auch die Stadtbibliothek Sigmaringen hat sich mit gezielten Angeboten für die örtlichen Grundschulen an der Literaturaktion im Oktober beteiligt, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung.

Los ging es mit Oliver Steller, der mit seiner Gitarre Frieda die Aula der Alten Schule und die anwesenden 3. und 4. Klassen der Geschwister-Scholl-Schule und der Lassbergschule SBBZ Sprache von den Stühlen riss, heißt es im Bericht der Stadtverwaltung weiter. Wenn er mit seiner Gitarre spielt, singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, dann leben Gedichte auf und zeigen was sie können. Beim lauten Mitsprechen und Mitsingen wackelte die Alte Schule. Die Drittklässler revanchierten sich anschließend, indem sie fehlerfrei das von ihnen im Unterricht gelernte Herbstgedicht für den Künstler vortrugen.

Einen doppelten Grund zum Feiern gibt es immer am 24. Oktober, der Bestandteil des Frederick Tags und gleichzeitig „Tag der Bibliotheken“ ist. Gefeiert wurde mit einem Klassiker der Kinderbuchliteratur als Kindertheaterstück. Das Theater HERZeigen aus Tübingen zeigte in der Aula der Alten Schule „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ für die 2. und 3. Klassen der Bilharzschule. Gemeinsam mit Lukas, Jim und der Lokomotive Emma ging es auf die abenteuerliche Reise von Lummerland in die Drachenstadt.

Später in der Woche war dann auch noch der bekannte Kinderbuchautor THiLO zu Gast und las aus seiner Buchreihe „Animal Heroes“ für zwei 4. Klassen vor. Dazu erzählte er von der Entstehungsgeschichte der Bücher und seiner Arbeit als Autor. Dass er bereits über 350 Bücher geschrieben hat konnten die Kinder kaum glauben.

Das Land Baden-Württemberg wirbt seit nun 25 Jahren jährlich im Herbst mit dem Frederick Tag für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. Seinen Namen hat der Frederick Tag in Anlehnung an das bekannte Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni bekommen: Während die anderen Mäuse Vorräte für den Winter sammeln, sammelt Frederick lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen. Als die Wintertage grau und lang werden, steuert Frederick seinen Teil zur Überwinterung bei und erzählt mit seinen „Vorräten“ wunderschöne Geschichten und wird zum Dichter ernannt.