Stadtbibliothek bietet Abholservice an

Damit die Zeit zu Hause sinnvoll genutzt werden kann, bietet die Stadtbibliothek Sigmaringen ab sofort einen Abholservice für Bücher, Zeitschriften, DVDs, CDs, Tonies und Spiele an. Das teilt die Stadt Sigmaringen mit. Dieses Angebot gilt für die Dauer der Schließung für den Publikumsverkehr, denn in dieser Zeit dürfen die Bürger die Bücherei nicht betreten – so findet sich ein Kompromiss.

„Für Personen, die sich nicht genau für ein spezielles Buch oder eine spezifische CD entscheiden wollen, stellen wir gerne auch eine individuelle Auswahl zu einem vorgegebenen Thema oder mit bestimmten Medien zusammen“, sagt Christina Thormann, die Leiterin der Stadtbibliothek.

Für konkretere Wünsche, kann der Bestand und die Verfügbarkeit über die Webopac-App oder den Internet-Katalog unter www.bib. sigmaringen.de eingesehen werden. Für die Bestellung werden Angaben zu Verfasser und Titel der Medien benötigt. Pro Bestellung können 10 Medien reserviert werden.

Nach eingegangener Bestellung wird ein Zeitfenster zur Abholung der Medien vereinbart, um größere Menschenansammlungen zu verhindern. Die Abholung erfolgt an einem gekennzeichneten Fenster der Stadtbibliothek. Die Rückgabe der Medien erfolgt weiterhin und ausschließlich über den Rückgabekasten im Schulhof der Alten Schule.

Die Medien können ab sofort per E-Mail an bibliothek@sigmaringen. de oder per Telefon an 07571/10 62 60) bestellt werden. Die Sprechzeiten sind Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Hierfür wird die Nummer des Bibliotheksausweises, die Anzahl der Medien und Angaben zum Medienwunsch benötigt.