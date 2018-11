Stadt will Schmuck vor Urnenwand unterbinden

Künftig will die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass der Grabschmuck vor den Urnenwänden konsequent entfernt wird. Bislang stellen Hinterbliebene vor den Stelen auf dem Boden Blumen, Kerzen und sonstigen Grabschmuck ab. Diese Praxis wird von der Stadtverwaltung geduldet, obwohl das Verbot laut der städtischen Friedhofssatzung bereits besteht. Laut dem Vorschlag soll es nun konsequent durchgesetzt werden. Die Stadtverwaltung möchte laut Sitzungsvorlage „jeglichen Grabschmuck vor den Urnennischen einmal wöchentlich entfernen“. Der Gemeinderat muss dieser Absicht noch zustimmen. In der Sitzung am Mittwoch steht das Thema auf der Tagesordnung (Beginn: 18 Uhr im Rathaus).

Nach SZ-Informationen stehen die Gemeinderäte des Verwaltungsausschusses, in dem das Thema nicht öffentlich vorbesprochen wurde, hinter dem Vorschlag. Das Argument der Verwaltung lautet: Wer ein Urnengrab schmücken möchte, der könne sich auf dem Friedhof ein anderes Urnengrab nehmen, auf dem dies zulässig sei.

In der Gemeinderatssitzung soll das generelle Konzept für die Umgestaltung des Hedinger Friedhofs verabschiedet werden. Kern der Überlegungen sind die Rasengräber für Erd- und Feuerbestattung, die nach und nach an verschiedenen Stellen des Friedhofs geplant sind. Zuerst sollen im kommenden Jahr die Patresgräber zu Rasenurnengräbern und die Schwesterngräber zu gärtnergepflegten Urnengräbern umgestaltet werden.

Ein Friedpark auf dem Friedhof

Das Grabfeld vor der Aussegnungshalle soll laut Sitzungsvorlage zum sogenannten Friedpark werden. Das bedeutet: Die Kiesflächen fallen weg und es wird stattdessen ein großflächiger Rasen entstehen. Laut Stadtverwaltung sollen im Zuge der Umgestaltung im Jahr 2021 auch Bäume gepflanzt werden. Analog zu einem Friedwald oder dem Ruheforst des Fürstenhauses in Hechingen sollen auf dem Sigmaringer Friedhof künftig Baumbestattungen möglich sein.

Die ursprünglich geplanten Rasengräber für Särge vor der Aussegnungshalle entfallen aus Kostengründen. Weil die Verwesung bei einer Erdbestattung aufgrund der lehmigen Bodenbeschaffenheit dort nicht optimal vonstatten gehen kann, hätten Särge mit einem Grabkammersystem samt Deckeln aus Beton in den Boden eingelassen werden müssen. Die Alternative wäre ein Austausch der Erde in diesem Bereich, was die Gefahr birgt, dass sich auf dem Areal der Boden absenkt.

Die „sündhaft teuren“ Grabkammern, die sie an ein Mausoleum oder ans alte Ägypten erinnerten, kämen für sie nicht infrage, sagte SPD-Stadträtin Ulrike Tyrs in einer früheren Sitzung. Sie schlug vor, die Rasengräber nur für Feuerbestattungen anzubieten. „Ein Urnenrasengrab kostet 641 Euro, eine Grabkammer mehr als 5000.“

Auf die Grabkammern wird jetzt komplett verzichtet. Stattdessen will die Stadtverwaltung bereits im kommenden Jahr das Feld neben den Kindergräbern für die Erdbestattung auf Rasenbasis einrichten. Auf der Fläche seien bis zu 30 Erdbestattungen möglich. Im Bereich der Gärtnerei ist eine rund 1100 Quadratmeter große Erweiterungsfläche für Rasengräber vorgesehen.

Stadt befestigt die Wege

Ebenfalls im kommenden Jahr will die Stadtverwaltung einen langgehegten Wunsch von Friedhofsbesuchern umsetzen: Die beiden Hauptwege werden gepflastert. Gehbehinderte Menschen können sich auf dem Friedhof somit leichter bewegen. In einem zweiten Abschnitt sollen 2020 auch die Querwege befestigt werden. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen muss der Gemeinderat noch beschließen.