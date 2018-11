Stadt will Schmuck an Urnenwand weiter dulden

Die Stadtverwaltung rudert zurück: Der Blumenschmuck vor den Urnenwänden auf dem Friedhof in Hedingen wird doch nicht einmal wöchentlich komplett entfernt. Bürgermeister Marcus Ehm nahm in der Gemeinderatssitzung auf den SZ-Artikel Bezug. Die Reaktionen auf den Artikel nannte er „unbefriedigend“. „Unsere Mitarbeiter haben ein Auge dafür. Nur wenn die Blumen unansehnlich werden, nehmen wir sie weg.“ Der Blumenschmuck werde nicht einmal wöchentlich zu einem bestimmten Stichtag entfernt, sagte das Stadtoberhaupt. Allerdings änderte die Stadtverwaltung ihren Beschlussvorschlag nicht. Das bedeutet: Der Gemeinderat segnete die konsequente Handhabung der Regel mehrheitlich ab.

Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung angekündigt, die in der Friedhofssatzung festgeschriebene Regel konsequent anzuwenden. Einmal wöchentlich solle jeglicher Grabschmuck entfernt werden, stand in der Sitzungsvorlage. Verschiedene Gemeinderäte nahmen in ihren Stellungnahmen zum Friedhofskonzept Bezug darauf.

Melanie Hirlinger von den Freien Wähler plädierte für eine konsequente Umsetzung: „Wenn es die Regel gibt, dann sollte man sie auch durchsetzen“, sagte sie. Bei aller Sensibilität sei die Ordnung auf dem Friedhof einzuhalten.

Zwei SPD-Räte wollen Satzung ändern

Ulrike Tyrs von der SPD war gegenteiliger Meinung: „Wir können keine Bestimmungen in die Friedhofssatzung schreiben, die wir nicht durchsetzen können.“ Ihrer Meinung nach ist eine solche Regelung nicht durchsetzbar. Zusammen mit ihrer Fraktionskollegin Sophia King-Conradi stimmte sie deshalb gegen das wöchentliche Abräumen.

Die Umgestaltung des Hedinger Friedhofs, die in den kommenden Jahren erfolgen soll, begrüßten die Gemeinderäte generell. Das Konzept der Stadtverwaltung billigten sie einstimmig. Es ist sieht vor, neue Bestattungsformen wie Rasen- und Rasenurnengräber zu etablieren. Im sogenannten Friedpark sollen analog zu einem Friedwald in einigen Jahren auch Urnenbestattungen direkt unter Bäumen möglich sein. Für den Friedpark ist der brachliegende Teil unweit der Aussegnungshalle reserviert. Die Hauptwege des Friedhofs sollen außerdem gepflastert werden, von Bürgerseite war dies ein langgehegter Wunsch.

Auf Anregung von SPD-Gemeinderat Martin Huthmacher wird es zwei zusätzliche Wasserzapfstellen geben, sodass die Wege insgesamt kürzer werden. Seinem Wunsch nach Rasengräbern, die von Gärtnern gepflegt werden, verfolgt die Verwaltung kurzfristig nicht weiter. Ursula Voelkel (Grüne): „Es gibt bereits eine differenzierte Vielfalt, deshalb bin ich nicht für weitere Unterdifferenzierungen.“

Klaus Kubenz (Freie Wähler) sagte: „Wichtig ist, dass wir das Konzept weiter hinterfragen und entwickeln.“ Rückblickend kritisierte er die lange Dauer: „Es wurde lange zu wenig gemacht und wir mussten immer wieder nachhaken.“ Das Konzept sieht des Weiteren vor, dass das Feld der bisherigen Patresgräber unterhalb der Friedhofstraße in ein Rasenurnengräberfeld umgewandelt wird. Das Feld der Schwesterngräber soll zu gärtnergepflegten Urnengräbern werden. Elmar Belthle (CDU) regte an, dass „eine würdige Tafel“ an die Schwestern und Patres erinnern soll. Für die Patres gebe es bereits eine Erinnerungsplatte, „die Anregung für die Schwestern nehmen wir auf“, sagte der Bürgermeister.

Auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Isak Özen erfuhr der Gemeinderat, dass es bereits einen Bereich für „muslimische Bestattungen“ gibt. Muslime werden in einem Leinentuch begraben. Zwei Gräber sind bereits vorhanden, für weitere Bestattungen ist den Muslimen ein Feld auf dem Friedhof zugewiesen.