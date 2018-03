Stadt will der Seniorenarbeit neuen Schub geben

Mehrmals pro Jahr soll es in Sigmaringen einen Seniorenkongress geben. Die Senioren sollen dabei über wichtige Fragen diskutieren und Lösungen erarbeiten. Der erste Kongress findet am 21. September statt. Vertreter des Seniorenrings und der Stadt gaben dies gestern bei einem Pressegespräch bekannt. Der Kulturausschuss des Gemeinderats hat gestern ebenfalls über die Pläne beraten.

Im vergangenen Herbst war bei der Mitgliederversammlung des Vereins Kritik zu vernehmen. Ehemalige Vorstandsmitglieder bemängelten, dass der Verein zu wenig bewege. Sie wünschten sich, dass sich der Seniorenring häufiger in die Senioren betreffenden Belange einmische. Außerdem ging es ums Geld. Die Vorstände sollten wieder verstärkt Einnahmen generieren, indem sie Spenden sammeln oder Veranstaltungen organisieren würden.

„Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht“, sagte der Vorsitzende Winfried Dressel damals. Damit meinte er nicht nur die eigene Kraft, sondern auch die fehlende Unterstützung durch weitere Helfer. Um einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden, haben Dressel und sein Vorstandskollege Gerd Bantle zusammen mit Bürgermeister Thomas Schärer und der Beauftragten für Demografie, Daniela Banzer, Lösungen erarbeitet.

Dressel: „Wir bekommen zu wenig mit“

Dabei soll der Seniorenring als Verein bestehen bleiben. „Bevor wir Organisationen ändern, sollten wir die Inhalte definieren“, sagte Schärer. Die Stadtverwaltung möchte die Verantwortlichen aber in ihrer Arbeit entlasten. Die wichtigste Neuerung ist der Seniorenkongress: Bei mehreren Veranstaltungen jährlich sollen die Bürger äußern, wo ihnen der Schuh drückt. „Wir bekommen zu wenig mit“, beschreibt Dressel ein weiteres Problem. Dass im Seniorenring hauptsächlich Vereine Mitglied seien, schränkt den Blickwinkel des Vorstands ein. So denken Gerd Bantle und Winfried Dressel, dass in Sigmaringen ein möglichst niederschwelliger Treffpunkt fehle. Wo geht der Normalbürger hin, wenn er nicht einer Kirche oder einer anderen Organisation angehöre? Solche und andere Fragen sollen bei dem Kongress diskutiert werden. Ziel ist, Sigmaringen möglichst seniorengerecht zu gestalten. Fast jeder dritte Sigmaringer gehört der Generation 60 plus an. Tendenz: steigend.

„Wir brauchen einen neuen Impuls für unsere Seniorenarbeit und haben große Hoffnungen, dass der Kongress uns einen neuen Schub gibt“, sagte Gerd Bantle. Ein weiteres Ziel: Die Vorstandsmitglieder suchen Mitstreiter, die sich in der Seniorenarbeit engagieren wollen. Ziel ist die Verjüngung der Führung. Wer mithelfen möchte, der braucht nicht unbedingt ein Vereinsamt zu übernehmen. „Die Mitarbeit kann auch auf Projekte begrenzt sein“, sagte Bürgermeister Thomas Schärer.

Der erste Sigmaringer Seniorenkongress findet am 21. September nachmittags in der Stadthalle statt. Über welche Themen gesprochen wird, bestimmen die Senioren selbst. „Wir sind da ergebnisoffen“, sagt Daniela Banzer von der Stadtverwaltung.