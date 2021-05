Stadt verlängert Testzeiten

Der erste Öffnungsschritt ist ab Samstag auch im Kreis Sigmaringen erreicht. „Vor diesem Hintergrund passen wir die Öffnungszeiten unserer Schnellteststellen weiterhin bedarfsorientiert an“, wird Bürgermeister Marcus Ehm in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Samstags und sonntags ist die die Schnellteststelle In den Burgwiesen von nun an auch nachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Ab Juni übernehmen die Helfer vor Ort in Gutenstein die Schnellteststelle im Sigmaringer Ortsteil. Sie wird im historischen Saal im Bürgerhaus Gutenstein eingerichtet und ist ab 2. Juni jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet. Am Montag, 31. Mai, fährt das Corona-Testmobil des DRK Gutenstein letztmalig an.

Auch an Pfingsten haben die Teststellen geöffnet, und zwar wie folgt: Pfingstsonntag können sich Bürger testen lassen In den Burgwiesen von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, an Pfingstmontag ist das möglich In den Burgwiesen von 8 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie an der Schnellteststelle Schwabstraße von 8 bis 17 Uhr und in der Zeppelinstraße von 18 bis 20 Uhr. An Fronleichnam öffnet die Schnellteststelle In den Burgwiesen von 8 bis 11 und von 16 bis 20 Uhr und in der Schwabstraße von 13.30 bis 17 Uhr.

Als kommunales Angebot gibt es mehrere Schnellteststellen und das Corona-Testmobil, die Bürgertestungen anbieten. Die Bürgertests können von jeder asymptomatischen Person in Anspruch genommen werden – auch ohne Wohnsitz in Sigmaringen. Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist, soll laut Stadt seinen Hausarzt kontaktieren. Die Bürgertests sind kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.