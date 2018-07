Stadt streicht Nikolausmarkt

– Der Nikolausmarkt ist in diesem Jahr ersatzlos gestrichen worden. Grund: eine schlechte Resonanz bei den Händlern. Im kommenden Jahr will die Stadt zusammen mit dem fürstlichen Haus etwas Neues wagen. Auf dem Schloss soll es einen Adventsmarkt geben. Details werden heute vorgestellt.

Von unserem RedakteurMichael Hescheler

Das Ende des Nikolausmarkts zeichnete sich ab. Kontinuierlich sank das Interesse. Vonseiten der Standbetreiber und der Besucher. Jetzt zog die Stadt die Reißleine und sagte den Markt ab -- lieber ein Jahr ohne Markt als wieder unzufriedene Besucher und Betreiber.

Lediglich 14 Anmeldungen seien eingegangen, heißt es im Verkehrsamt, wo der Markt organisiert wurde. Nochmal sieben weniger im Vergleich zum Vorjahr, sagt Wirtschaftsförderer Andreas Senghas. Die überwiegende Zahl der Marktbeschicker hätte Würste, Waffeln oder Glühwein verkauft. Sieben Imbissstände und zwei Süßwarenhändler erschienen der Stadt zu viel im Verhältnis zu lediglich fünf Anbietern mit klassischer Weihnachtsware. Öle, Deko, Pullover, Räucherware und Kerzenziehen – mehr Weihnachtsliches hätte der Markt nicht zu bieten gehabt.

Das einseitige Angebot hätte wohl noch mehr Kritik bei den Besuchern hervorgerufen, vermutet Timo Hartmann, der städtische Pressesprecher. Der Hauptgrund für die spärliche Resonanz auf Händlerseite: Geschäftsleute, die Hochwertiges anzubieten haben, würden ihre Stände lieber auf etablierten Märkten aufschlagen.

Die Stadt reagierte und sagte den Markt ab. Gemeinderat und Stadtinitiative tragen diese Entscheidung mit. „Ein Nikolausmarkt, der diesen Namen nicht verdient, wirbt nicht für Sigmaringen“, sagt Günter Bruttel, der Sprecher des Einzelhandelsverbands. Ob die Sigmaringer Geschäftswelt wegen des ausfallenden Markts Nachteile habe, sei schwer zu sagen. Generell sei es hilfreich, wenn Veranstaltungen wie Weihnachsmärkte oder die Eisbahn Kunden, die Wege nach Sigmaringen aufzeigen, sagt Bruttel. Vor allem an den ersten beiden Adventssamstagen sei in der Stadt erfahrungsgemäß weniger los, weil die Kunden in größere Städte abwandern. Deshalb sei es wichtig, in dieser Zeit zusätzliche Anreize zu schaffen.

Neuanfang auf dem Schloss

Im kommenden Jahr wagt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Schloss einen Neustart. Geplant ist ein historischer Markt unter Federführung der Schlossverwaltung. Bürgermeister Daniel Rapp und Karl Friedrich Erbprinz von Hohenzollern werden das neue Konzept am heutigen Donnerstag vorstellen.