Stadt stellt sich auf Tourismusmesse vor

- Die Ferienregion rund um Sigmaringen präsentiert sich vom 14. bis 22. Januar auf der großen Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Die Stadt Sigmaringen wird gemeinsam mit den Partnern der Ferienregion Tal der Lauchert und der Region Meßkirch-Leibertingen-Sauldorf, die Region unter dem Dach der Schwäbischen Alb vertreten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Von Aktivurlaub über kulturelle Highlights bis hin zu einer spannenden Geschichte haben wir viel zu bieten“, fasst Dagmar Haug von der Tourist-Info Sigmaringen zusammen. „Wichtig ist uns die interkommunale Zusammenarbeit und die Darstellung des touristischen Angebots als Ganzes“, sagt Haug. So werden sich auch Vertreter der verschiedenen Attraktionen an einzelnen Tagen persönlich vorstellen und Fragen der Gäste beantworten, darunter auch Mitarbeiter der Mittelalterbaustelle Campus Galli.

Zusätzlich hat die Stadt Sigmaringen noch einen weiteren Messestand auf der am ersten CMT-Wochenende stattfindenden Sondermesse „Fahrrad- und Wanderreisen“. Die Messe spricht vor allem Aktivurlauber und Outdoorfans an. Sigmaringen bietet mit den Wanderwegen Donaufelsenläufe ein besonderes Highlight. Auch der für Familien und Mountainbiker interessante Flowpark wird in diesem Rahmen beworben.