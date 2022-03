Stadt stellt 40 Plätze für Kriegsflüchtlinge bereit

Die Stadt Sigmaringen wird zusätzlich zu der Landeserstaufnahmestelle (LEA) und den Flüchtlingsunterkünften des Landkreises an der Zeppelinstraße Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Dies kündigte Bürgermeister Marcus Ehm in einer Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderats am Mittwochabend an.

In den vergangenen Tagen hat die Stadtverwaltung ihren Wohnungsbestand durchforstet und Leerstände ermittelt, die nun schnellstmöglich den Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Leerstehende Hausmeisterwohnungen wurden ebenso wieder flott gemacht, kündigte der Bürgermeister an. „Uns fehlen nur noch die Möbel. Wir hoffen, dass wir die Räume innerhalb von ein paar Tagen bewohnbar machen können“, sagte er in der Sitzung. Zusammen mit sozialen Einrichtungen und den Kirchen wurde am Donnerstag das weitere Vorgehen besprochen. Die Stadt hofft, dass sie auf Möbel, die in den Lagern dieser Einrichtungen bereitstehen, zurückgreifen kann.

Insgesamt konnten bislang rund 40 Wohnplätze bereitgestellt werden. Täglich kämen mehrere private Angebote bei der Stadtverwaltung an. „Erst am Mittwoch wurde uns ein ganzes Haus angeboten.“ Wenn Privatpersonen den Flüchtlingen mit Wohnraum helfen wollen, leitet das Rathaus diese Angebote an das Landratsamt weiter, das hier eine koordinierende Funktion übernimmt.

Nach Angaben des Bürgermeisters sind zusätzlich zu den LEA-Flüchtlingen 100 Ukrainer in Sigmaringen, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen. „Wir ziehen uns da nicht aufs LEA-Privileg zurück“, so Ehm. Was bedeutet: Die LEA würde der Stadt auf die ihr zugewiesenen Flüchtlinge angerechnet. Vor dem Bürgerbüro hätten sich in den vergangenen Tagen immer wieder Schlangen gebildet, weil sich die Menschen anmelden wollten. Um staatliche Hilfen zu beziehen, ist eine Anmeldung erforderlich. „Wir helfen beim Ausfüllen der Anträge auch mit ehrenamtlichen Dolmetschern“, sagte Ehm.