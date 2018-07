Stadt sollte ihr Image leben

Wie paradox: Die neulich im Gemeinderat angedachte Medienkampagne soll die Stadt familienfreundlicher erscheinen lassen. Eine Möglichkeit, tatsächlich familienfreundlicher zu werden, hätte sich am Mittwoch im Gemeinderat geboten, als es um die Erhöhung der Kindergartengebühren ging. Sie wurde nicht genutzt. Gemeinderätin Susanne Fuchs (SPD) hat völlig recht, wenn sie nach einem gerechteren, einkommensabhängigen Bezahlmodell für Eltern fragt. Was ist verkehrt an der Option, seine Einkommenserklärung einmal im Jahr der Stadtverwaltung vorzulegen, um günstigere Konditionen für die Betreuung zu erhalten? Eltern, die das nicht möchten, müssten dies nicht und würden dann weiter den vollen Beitrag zahlen. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, wäre dankbar für diese Möglichkeit. Auch wenn sich laut Daniela Banzer vom Fachbereich Demografie, Familie, Jugend und Bildung derzeit nur 17 Familien die Kindergartengebühren nicht leisten können, heißt das nicht, dass die Kosten für manche nicht eine immense Belastung darstellen, gerade im Bereich der Ganztagsbetreuung: Dass deshalb möglicherweise an gemeinsamen Aktivitäten, Urlaub oder Kleidung gespart wird, oder manche Eltern abwägen müssen, ob es sich überhaupt lohnt, Vollzeit zu arbeiten, kriegt das Rathaus schließlich nicht mit.