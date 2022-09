Stadt Sigmaringen erhöht die Brennholzpreise deftig

Wer im Kreis Sigmaringen mit einem Kaminofen heizt und sein Holz über die Gemeinden bezieht, muss bereits ab Oktober deutlich mehr bezahlen. In der Bürgermeister-Runde sei bei den Brennholzpreisen ein gemeinsames Vorgehen vereinbart worden, sagt Marcus Ehm aus Sigmaringen.

Das Landratsamt Sigmaringen schlägt für die Kommunen eine Preiserhöhung auf 90 Euro je Festmeter brutto vor. Einig scheinen sich aber nicht alle Kommunen zu sein. Die Stadt Pfullendorf verlangt nach Angaben der Sigmaringer Förster aktuell noch 82 Euro.

Zwei Ortsvorsteher halten dagegen

Die Stadt Sigmaringen schließt sich dagegen dem Vorschlag des Landratsamts an. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ist eine Erhöhung um 40 Prozent von 63,90 auf 90 Euro beschlossen worden. Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme trug der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung mit.

Fritz Diebold, Ortsvorsteher von Oberschmeien, stimmte als einziges Mitglied des Gremiums gegen die Erhöhung:

"Die ganze Republik jammert über Preistreiber. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, sondern wir sind für die Bürger da.“

Sein Unterschmeier Kollege Tobias Frick, der nicht Mitglied des Gemeinderats ist, argumentierte in eine ähnliche Richtung: „Der städtische Wald ist in erster Linie ein Bürgerwald. Es gibt auch Gemeinden, die sich nicht an der Preistreiberei beteiligen.“ Laut Frick sollte die Erhöhung maßvoller ausfallen. „Vielleicht können wir uns auf 80 Euro einigen.“

So argumentiert der Bürgermeister

Die Argumente der beiden Ortsvorsteher erzielten im Gemeinderat keine Wirkung. Das Gremium folgte den Argumenten der Stadtverwaltung: „Wir könnten viel höhere Preise verlangen, aber das nun wir nicht“, sagte Bürgermeister Ehm.

Sollte sich der Dumping-Preis herumsprechen, würden die Menschen in Sigmaringen Schlange stehen, um Brennholz zu kaufen. Der Erste Beigeordnete Manfred Storrer berief sich auf die Gemeindeordnung: „Wir haben die Pflicht zum wirtschaftlichen Handeln und dürfen das Brennholz nicht unter dem Marktpreis verkaufen.“

Für Buchenbrennholz, die hochwertigste Baumart, verlangt die Stadt künftig 90 Euro pro Festmeter. Sonstige Laubbaumarten kosten 80 Euro je Festmeter, Nadelhölzer 55 Euro. Das Holz muss von den Kunden noch weiterverarbeitet werden, da die Stadt sogenannte Polder verkauft. Das heißt: Die gefällten Stämme sind zwischen vier und fünf Metern lang, müssen also noch gesägt und gespalten werden.

Vorräte sollten ausreichen

Andere, private Anbieter verkaufen das Brennholz ofenfertig. Nach Angaben von Stadtförster Stefan Fischer gehören zum Kundenstamm etwa 300 Abnehmer, die sich jährlich über die Stadt mit Brennholz eindecken. Fischer verspricht:

„Jeder Bürger, der möchte, wird bei uns mit Brennholz versorgt.“

Sollten die Vorräte knapp werden, bedient die Stadt Einheimische zuerst. Die Mengenbegrenzung liegt pro Haushalt bei 14 Festmeter.

Alternativ gibt es Reisschläge

Alternativ bietet die Stadt sogenannte Reisschläge an, in denen die Abnehmer das Holz selbst machen können. Hier wird der Festmeter aktuell für sieben Euro verkauft und es ist eine Erhöhung auf zehn Euro geplant. Gemeinderat Matthias Dannegger sagt: „Wer auf den Preis achten möchte, kann einen Reisschlag nehmen.“

Gemeinderat Diebold wies darauf hin, dass die Preise für die Aufarbeitung von Holz die beschlossene Erhöhung nicht rechtfertigen. Statt 15,80 Euro muss die Stadt beim Einsatz eines Vollernters nun 20 Euro je Festmeter Holz bezahlen. Sie verlangt beim Buchenholz aber künftig 26,10 Euro mehr.