Stadt setzt auf massiven Müllbehälter auf dem Panthelstein

Die Stadt Sigmaringen kämpft laut Pressemeldung am Panthelstein und dem Aussichtspunkt Mühlberg immer wieder mit Verschmutzungen und Müllablagerungen.

Nachdem in den vergangenen Jahren die vom städtischen Bauhof angebrachten Müllgefäße am Aussichtspunkt Panthelstein von „feierlaunigen Mitmenschen“ nach kürzester Zeit herunter getreten oder angezündet wurden, ist nun ein neuer, massiver Müllbehälter angebracht worden, informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Bergwacht unterstützt bei Weg- und Hangreinigung

Ebenso wird der Weg und der Hang im Bereich des Aussichtspunkts Mühlberg mit Unterstützung der Bergwacht noch gereinigt. Bürgermeister Marcus Ehm erklärt: „Wir möchten mit diesem Müllgefäß bei den Mitmenschen den Blick zur Müllentsorgung und Müllvermeidung und somit auch zum Schutz der Umwelt schärfen“, wird er zitiert.

Die Menschen, die den Platz verlassen, würden so beiläufig nochmals darauf aufmerksam gemacht, ob die mitgebrachten Sachen auch ordnungsgemäß entsorgt werden. „Dann können wir uns zukünftig auch die gefährlichen Reinigungsarbeiten an der Felskante unter Mithilfe der Bergwacht sparen“, so Ehm weiter.

Die Stadt Sigmaringen hofft nun, dass die öffentlichen Müllbehälter genutzt werden und so die wilde Müllablagerung und Umweltverschmutzung vermieden wird.