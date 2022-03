Stadt sagt kurzfristig Frühjahrsempfang ab

Der für den kommenden Samstag, 26. März, geplante Frühjahrsempfang in der Stadthalle ist abgesagt. Das teilt die Sigmaringer Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Grund hierfür seien die zuletzt immer wieder steigenden Corona-Zahlen im Landkreis, so die Begründung.

Dabei spielt auch die Anzahl der infizierten Patienten hinein: Die Kreiskliniken teilten laut Stadt Anfang der Woche mit, dass sie wegen hoher infektiöser Patientenzahlen sowie coronabedingter Personalausfälle den Betrieb des Krankenhauses derzeit auf Intensiv- und Notfallbehandlungen sowie sehr dringende Behandlungen beschränken.

„Zwar haben wir von Anfang an mit hohen Sicherheitsmaßnahmen für die Veranstaltung geplant wie etwa die Voranmeldung zur Teilnahme, eine FFP2-Maskenpflicht und eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten. Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen, die teilweise auch zu schwereren Verläufen führen, möchten wir jedoch kein Risiko eingehen“, wird Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm in der Pressemitteilung zitiert. Es sei der Stadtverwaltung wichtig, dass die Bürger und Gäste die „Veranstaltung unbeschwert genießen können und nicht mit einem mulmigen Gefühl im Publikum sitzen“, so Ehm weiter. „Gerade auch der für den Gemeinderat und mich so wichtige Austausch mit der Bürgerschaft wäre nicht so gesellig möglich, wie wir es von unseren Neujahrsempfängen gewohnt sind“, teilt Ehm die mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats abgestimmte Entscheidung mit.

Der Frühjahresempfang sollte als Ersatztermin für die entfallenen Neujahrsempfänge dienen, die im Januar 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie bereits nicht stattfinden konnten. Wann und in welcher Form die Veranstaltung nachgeholt wird, steht laut Stadt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.