Stadt richtet Notfallbetreuung für Kinder ein

Die Stadt Sigmaringen hat am Sonntag Details zur Notfallbetreuung von Kindergarten- und Schulkindern bekannt gegeben.

Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe sich in den vergangenen Tagen deutlich beschleunigt und zugespitzt, schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite. Diese Entwicklung habe die baden-württembergische Landesregierung dazu veranlasst, ab Dienstag, 17. März, den Unterricht und jegliche Veranstaltungen an Schulen sowie den Betrieb an Kindertagesstätten auszusetzen. Auch die Kindertagespflege sei betroffen. Das gelte bis einschließlich Sonntag, 19. April, also bis zum Ende der Osterferien.

Eine Notfallbetreuung an den Schulen und Kindertageseinrichtungen wird für Schüler an Grundschulen sowie der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen eingerichtet. Das Gleiche gilt für Kinder an Förderschulen und Kindergartenkinder. Die Notfallbetreuung können allerdings nur Eltern in Anspruch nehmen, die im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu zählen Polizei, Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und -einzelhandel, Müllabfuhr, öffentlicher Personennahverkehr sowie Energie- und Wasserversorgung. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Elternteile – im Fall von Alleinerziehenden: der oder die Alleinerziehende – in Bereichen der kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind.

Die Verwaltung wird in den Kindertageseinrichtungen der Stadt ab Dienstag bedarfsorientiert Notgruppen anbieten. Eltern, die diese Betreuung in Anspruch nehmen möchten, sollten am Montag bis 10 Uhr in ihrem Kindergarten den benötigten Bedarf melden. Ab der Öffnung der Einrichtungen stehen die Leiter der Kindergärten den Eltern für Fragen zur Verfügung. Den Bedarf melden sie an den Träger der jeweiligen Einrichtung. „Wir werden dann gemeinsam mit den kirchlichen Kindergärten prüfen, wo Notgruppen eingerichtet werden können“, schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. Um eine nahtlose Betreuung sicherzustellen, bekämen Eltern dann schnellstmöglich eine Rückmeldung.

Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebs und wird von der jeweiligen Schulleitung organisiert. Eltern, die die Betreuung in Anspruch nehmen wollen, sollten sich am Montag direkt an die jeweilige Schule wenden.

Ergänzend zu den schulischen Zeiten finden wie gewohnt die städtischen Betreuungsangebote an den Grundschulen statt. Für die genannte Zielgruppe wird auch im gewohnten Umfang eine Osterferienbetreuung angeboten.