Stadt räumt und fräst Parkplätze in der Innenstadt frei

Der starke Schneefall und die niedrigen Temperaturen sorgen nicht nur für traumhafte Wintertage. Die Stadt bittet Grundstückseigentümer, Gehwege rechtzeitig zu räumen.

In den vergangenen Tagen hat der städtische Bauhof Parkflächen in der Innenstadt weitgehend freigeräumt. Sogar eine Schneefräse war im Einsatz. In der Antonstraße ist der noch vorhandene Schnee so verdichtet, dass er in diesem Bereich nicht mehr abgefräst werden kann. Auch das Parken entlang der Straße erschwert dort die Räumungsarbeiten, teilt Stadtsprecherin Janina Krall auf Nachfrage mit. Die abtransportierten Schneemengen werden auf öffentlichen Lagerflächen abgeladen wie zum Beispiel in der Badstraße, auf dem Festplatz oder in der Au.

Nicht nur die Mitarbeiter des Bauhofs – auch die Bürgerschaft steht in der Pflicht: Eine Satzung verpflichtet Anlieger zum Schneeräumen und Streuen der Gehwege. Nach dieser Satzung obliegt es Straßenanliegern, Gehwege zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte mit Streumaterial wie Sand, Splitt oder Asche zu bestreuen. Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20 Uhr. Ist auf keiner Seite der Straße ein Gehweg vorhanden, gelten diese Vorgaben ebenfalls für entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,5 Metern.